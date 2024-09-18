СК РФ допрашивает Бакальчука после стрельбы в офисе Wildberries

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Бизнесмен Владислав Бакальчук в настоящий момент проходит допрос в Следственном комитете. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ранее в этот день Бакальчук давал показания в полиции. У него нет статуса задержанного, а допрашивают его в качестве свидетеля.
Напомним, что несколькими часами ранее главный офис компании Wildberries в Москве был атакован неизвестными, которые открыли стрельбу. В результате это происшествия погибли двое человек, ещё несколько получили ранения.
По словам владелицы компании и экс-супруги бизнесмена Татьяны Бакальчук, её бывший муж с компанией охранников пытался незаконно проникнуть в офис. Позднее он заявил, чтобы якобы пришёл для проведения переговоров, а охрану взял, поскольку ожидал провокаций.
После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела по трём статьям: о покушении на убийство, о незаконном хранении огнестрельного оружия, о самоуправстве и о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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Напомним, что несколькими часами ранее главный офис компании Wildberries в Москве был атакован неизвестными, которые открыли стрельбу. В результате это происшествия погибли двое человек, ещё несколько получили ранения.
По словам владелицы компании и экс-супруги бизнесмена Татьяны Бакальчук, её бывший муж с компанией охранников пытался незаконно проникнуть в офис. Позднее он заявил, чтобы якобы пришёл для проведения переговоров, а охрану взял, поскольку ожидал провокаций.
После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела по трём статьям: о покушении на убийство, о незаконном хранении огнестрельного оружия, о самоуправстве и о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков
Второй охранник погиб после стрельбы у офиса Wildberries
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Анастасия Чинкова