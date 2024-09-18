«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
18 сентября у головного офиса Wildberries в Москве раздалась стрельба. Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а его супруга говорит, что это — неудачный рейдерский захват. Все, что известно о происшествии к этому часу — читайте в материале «Радио 1».
Стрельба в Москве около офиса Wildberries: что произошлоОколо полудня возле входа в бизнес-центр «Романов Двор», находящемся в 600 метрах от Кремля, прозвучали выстрелы. В БЦ расположен центральный офис Wildberries. Группа мужчин предприняла попытку штурма здания, пытаясь прорваться через охрану. В ответ была открыта стрельба.
Как позже стало известно, в конфликте принимал участие Владислав Бакальчук — пока еще муж основательницы компании Татьяны Бакальчук. В пресс-службе Wildberries сообщили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава.
Стоит отметить, что попытка незаконного проникновения осуществлялась сразу по двум адресам компании.
Вместе с этим студентов журфака МГУ, который находится рядом с бизнес-центром, не выпускали из здания в целях безопасности. В пресс-службе факультета сообщили, что сейчас занятия проходят в штатном режиме.
Сколько пострадавшихПо предварительным сведениям правоохранительных органов, двое человек погибли, двое получили ранения. Также в результате стрельбы был ранен полицейский.
Фото: РИА Новости / Антон Вылекжанин
Источник в Wildberries подтвердил, что в ходе попытки захвата офиса скончалось двое сотрудников охраны офиса компании в БЦ «Романов двор».
Что говорит Татьяна БакальчукКак считает Татьяна Бакальчук, у офисов действовала «группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина». Уточняется, что последние двое являются бывшими топ-менеджерами компании, которые покинули ее на фоне слияния с рекламной компанией Russ.
Бакальчук отметила, что произошла неудачная попытка рейдерского захвата со стороны Владислава и его команды.
«Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел», — написала глава Wildberries.
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Что говорит Владислав БакальчукВ офисе Wildberries в Романовом переулке должен был пройти очередной раунд переговоров по финансированию строительства новых складов компании, но произошла провокация, написал сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук в Телеграм-канале.
«Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны. Охрана БЦ отказала в пропуске меня и моих коллег, используя нелепые оправдания, как будто мы какие-то "непонятные люди в гражданском", несмотря на присутствие сотрудников полиции», — написал Бакальчук.В разговоре с Телеграм-каналом Shot он уточнил, что этот диалог есть на видео журналистов.
«Одному из моих коллег сказали "Пошел вон, бомж!"», — цитирует издание Владислава.Он подчеркнул, что никто не мог представить, что начнется стрельба. Владислав пояснил, что дал показания полиции и готов оказывать полное содействие следствию.
«Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Жду, что справедливость восторжествует», — написал он.
Задержание преступниковВ результате инцидента 28 человек доставили в полицию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Следственный комитет РФ приступил к выяснению обстоятельств стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы. Ведется осмотр места происшествия.
Напомним, в июле Willdberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы RUSS, что не удовлетворило Владислава. Вместе с этим начался бракоразводный процесс в семье Бакальчуков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак