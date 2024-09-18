В Wildberries раскрыли, кто открыл стрельбу у главного офиса компании

Фото: iStock/nixki
Стрельбу около главного офиса компании Wildberries открыли сопровождающие Владислава Бакальчука люди. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
В среду стало известно, что около здания, в котором располагается офис Wildberries, прозвучали выстрелы. Сотрудники были вынуждены спрятаться под столами, пока стрельба не закончилась. Позднее появилась информация о том, что Владислав Бакальчук пытался незаконно ворваться в здание офиса вместе со своими охранниками. На место прибыли полицейские, которые предприняли все необходимые меры.
В результате происшествия, погиб один человек, ещё несколько получили ранения.
Сам Бакальчук уверяет, что прибыл в офис для проведения переговоров. Понимая, что возможны провокации, он попросил МВД обеспечить его охрану. А сами люди, прибывшие с ним, якобы не были вооружены.
При этом в пресс-службе компании заявили, что именно они произвели первые выстрелы.
Читайте также:
Один человек погиб в перестрелке возле головного офиса Wildberries в Москве
Появилось видео стрельбы около главного офиса Wildberries в Москве
Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries
В результате происшествия, погиб один человек, ещё несколько получили ранения.
Сам Бакальчук уверяет, что прибыл в офис для проведения переговоров. Понимая, что возможны провокации, он попросил МВД обеспечить его охрану. А сами люди, прибывшие с ним, якобы не были вооружены.
При этом в пресс-службе компании заявили, что именно они произвели первые выстрелы.
Читайте также:
Один человек погиб в перестрелке возле головного офиса Wildberries в Москве
Появилось видео стрельбы около главного офиса Wildberries в Москве
Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries
Анастасия Чинкова