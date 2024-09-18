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В Wildberries раскрыли, кто открыл стрельбу у главного офиса компании

Wildberries: люди Бакальчука открыли стрельбу у главного офиса компании
18 сентября 2024, 15:13
Фото: iStock/nixki

Фото: iStock/nixki

Стрельбу около главного офиса компании Wildberries открыли сопровождающие Владислава Бакальчука люди. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
В среду стало известно, что около здания, в котором располагается офис Wildberries, прозвучали выстрелы. Сотрудники были вынуждены спрятаться под столами, пока стрельба не закончилась. Позднее появилась информация о том, что Владислав Бакальчук пытался незаконно ворваться в здание офиса вместе со своими охранниками. На место прибыли полицейские, которые предприняли все необходимые меры.

В результате происшествия, погиб один человек, ещё несколько получили ранения.



Сам Бакальчук уверяет, что прибыл в офис для проведения переговоров. Понимая, что возможны провокации, он попросил МВД обеспечить его охрану. А сами люди, прибывшие с ним, якобы не были вооружены.

При этом в пресс-службе компании заявили, что именно они произвели первые выстрелы.

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#меры
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В результате конфликта у офиса Wildberries были задержаны около 30 человек
18 сентября 2024, 15:03

Фото: iStock/Dzurag

В центре Москвы, у главного офиса компании Wildberries, произошел конфликт, в результате которого около 30 человек были доставлены в полицию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей, возглавляемая Владиславом Бакальчуком, Сергеем Ануфриевым и Владимиром Бакиным, попыталась захватить офисы компании.

На данный момент ситуация у главного офиса стабилизировалась, правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Ведется расследование инцидента.

30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.

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#стрельба
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#компании
#офис
#меры
#расследование
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Военэксперт Маарабуни заподозрил США в причастности к взрывам в Ливане
18 сентября 2024, 14:53

Фото: iStock/thall

Военный эксперт Омар Маарабуни заявил, что США могут быть причастны к взрывам пейджеров в Ливане.
«Ответственной за случившееся может быть одна из этих сторон: Великобритания, известная своей репутацией в организации подобных операций, Израиль, США — или же это совместное сотрудничество всех этих трёх сторон», — допустил в беседе с RT Маарабуни.

А востоковед Кирилл Семёнов высказал мысль о том, что внутри «Хезболлы» мог завестись предатель.

«Прямо скажем, завербовали, кто-то что-то слил. Или Израиль получил доступ к этой внутренней системе связи. Цели ясны — нанести максимальный ущерб «Хезболле», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Семёнов.

Ранее бригадный генерал и военный аналитик Хасcан Джуни допустил, что взрывы в Ливане могут быть подготовкой к масштабной военной операции.

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#израиль
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#взрывы
#великобритания
#операции
#ущерб
#ливан
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Аналитик Джуни объяснил взрывы в Ливане
Аналитик Джуни: Взрывы в Ливане могут быть подготовкой к военной операции
18 сентября 2024, 14:44

Фото: iStock/RamonCast

Бригадный генерал и военный аналитик Хасcан Джуни допустил, что взрывы в Ливане могут быть подготовкой к масштабной военной операции.
«Главный вопрос, касающийся данного инцидента, заключается в его целях — подготовка почвы для масштабной военной операции или конкретных военных действий либо же для удара, чтобы снизить численность бойцов и сторонников «Хезболлы», — прояснил в беседе с RT Джуни.

До этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил взрывы пейджеров в Ливане.

«Я могу только осудить эти атаки, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и увеличивают риск эскалации в регионе», — приводят argumenti.ru слова Борреля со ссылкой на ТАСС.

Ранее западные СМИ сообщали, что пейджеры, сдетонировавшие в Ливане, издали звуковой сигнал, который побудил людей поднести их к лицу, после чего прогремели взрывы.

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#израиль
#сми
#взрывы
#операции
#ливан
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В погранслужбе Польши объяснили, зачем на Усика надели наручники
Погранслужба Польши: на Усика надели наручники из-за внешности и поведения
18 сентября 2024, 14:38

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Пресс-секретарь коменданта Карпатского отряда Пограничной стражи Польши Яцек Михайловский заявил, что в аэропорту Кракова на украинского боксера Александра Усика и его спутника надели наручники из-за физических данных спортсмена и активной жестикуляции. Его цитирует Dziennik Polski, пишет РБК.
Александра Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова, но вскоре отпустили. Боксер объяснил ситуацию как «недоразумение», в дело вмешалось генконсульство Украины. ESPN сообщило, что Усика и его тренера Сергея Лапина не допустили на рейс в Валенсию из-за их состояния.

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Украинский боксер Усик оказался в центре скандала: подробности задержания в Польше, реакция Зеленского

Михайловский, не уточняя имен, сообщил, что одному из пассажиров не позволили сесть на рейс. В результате второй пассажир также отказался от полета. Они не хотели покидать выход на посадку, что привело к задержке рейса.

«Наручники были надеты из-за внешности мужчины, они оба довольно много жестикулировали, так как были недовольны тем, что не летят. Надевание наручников было, таким образом, полностью превентивным, в служебных помещениях их немедленно сняли», — сказал представитель погранслужбы.

Задержанные получили предупреждение и были отпущены. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что был возмущен таким отношением к боксеру.

Александр Усик — 37-летний непобеждённый украинский боксёр-профессионал, чемпион Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Всего на счету Усика 22 поединка на профессиональном ринге, из них 14 — нокаутом.

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#бокс
#владимир зеленский
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Один человек погиб в перестрелке возле головного офиса Wildberries в Москве
18 сентября 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Dmytro Skrypnykov

В перестрелке возле головного офиса Wildberries в Романовом переулке в Москве один человек погиб. Ещё двое получили ранения.
Среди пострадавших во время стрельбы есть полицейские, сообщает телеграм-канал Readovka. На месте работают представители Следственного комитета РФ, которые подключились к расследованию обстоятельств стрельбы у офиса компании. Сотрудники правоохранительных органов работают внутри здания и осматривают место происшествия несколько человек задержаны.

Владелица бренда Татьяна Бакальчук ранее сообщила, что внутрь офиса пытался прорваться её муж Владислав со своими охранниками. В настоящее время в целях безопасности все сотрудники офисов в Москве и Подмосковье переведены на удалённый режим работы до особого распоряжения.

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«Беспредел»: Татьяна Бакальчук прокомментировала попытку захвата офиса Wildberries
#подмосковье
#режим работы
#человек
#компании
#полицейские
#происшествия
#сотрудники
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Бакальчук заявила о трех раненых при попытке захвата офиса Wildberries
18 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/Iulianna Est

Три человека пострадали при стрельбе у главного офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.
«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — написала Бакальчук.

При этом Владислав Бакальчук пояснил, что он приехал в офис на Романов переулок на переговоры по остановке строительства складов, в этот момент на него и его людей было совершено нападение.

Однако Татьяна опровергла данную информацию, отметив, что ни о каких переговорах договоренности не было.

По последним данным, Владислав Бакальчук ушёл с территории головного офиса WB в сопровождении охраны и своего адвоката.

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«Беспредел»: Татьяна Бакальчук прокомментировала попытку захвата офиса Wildberries

Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries
#нападение
#видео
#офис
#переговоры
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Появилось видео стрельбы около главного офиса Wildberries в Москве
18 сентября 2024, 13:41

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Момент стрельбы около главного офиса компании Wildberries в Романовом переулке в Москве попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что после случившегося всех сотрудников офисов в Москве и Подмосковье перевели на удалённую работу до особого распоряжения.


Ранее появилась информация, что у главного офиса маркетплейса прозвучали выстрелы. По последней предположительной информации, в результате инцидента пострадали девять человек. Сотрудникам приходилось прятаться под столами во время выстрелов.

Также сообщалось, что Владислав Бакальчук попытался ворваться в здание вместе со своими охранниками. Правоохранители приняли все необходимые меры. В настоящее время в районе здания ситуация стабильная.

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«Беспредел»: Татьяна Бакальчук прокомментировала попытку захвата офиса Wildberries

Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries

У главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, три человека ранены
#стрельба
#маркетплейс
#офис
#москва
#полиция
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Стало известно, сколько было задержано человек у офиса Wildberries в Москве
Около 10 человек были задержаны у офиса Wildberries в Москве
18 сентября 2024, 13:39

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Около 10 человек были задержаны после потасовки у офиса Wildberries в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены. Правоохранительные органы приняли все необходимые меры.

Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries
Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries

«Сейчас задержаны порядка 10 человек, остальные обстоятельства выясняются», — сказал собеседник.

Основательница WB Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В настоящее время ситуация у главного офиса стабильная.

30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.

Момент стрельбы около главного офиса компании Wildberries в Романовом переулке в Москве попал на видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#стрельба
#человек
#компании
#меры
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Мужчина избил ветерана СВО с инвалидностью в Подмосковье
18 сентября 2024, 13:36

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В подмосковной Балашихе мужчина избил ветерана спецоперации, который имеет инвалидность и ходит на костылях. Об этом сообщает Telegram-канал «Балашиха! Рулит».
Уточняется, что ЧП произошло на проспекте Ленина. Боец СВО был одет в военную форму, а на груди у него красовалась «Медаль Жукова». В какой-то момент мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил супругу военнослужащего, а после начал негативно отзываться о российской армии. Ветеран СВО попытался снять мужчину на видео, тогда тот набросился на него и сильно избил.

Пострадавший сразу зафиксировал побои и обратился в полицию. При этом военнослужащий имеет инвалидность II группы, он ходит на костылях, а на ноге носит аппарат Илизарова.

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