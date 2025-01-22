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«Ругать меня не надо»: стали известны последние слова Яниса Тиммы перед смертью

Раскрыты последние слова бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой 17 декабря 2024 года. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде московской пятиэтажки, часть которой занимал хостел. За несколько минут до смерти спортсмен попал на камеры домофона, в этот момент он записывал голосовые сообщения.
По видео с камер наблюдения эксперты расшифровали слова, которые сказал Тимма за несколько минут до смерти. Уточняется, что спортсмен попросил не обвинять его.

«Нам удалось расшифровать такие слова: "Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня... не надо меня обвинять... Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да... И все...? Давай-давай"», — процитировала Тимму специалист по технике речи Ксения Телешова в студии программы «Пусть говорят».



Вероятно, перед смертью баскетболист хотел связаться с Анной Седоковой.

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#видео
#эксперты
#супруги
#спортсмен
«Провожали закат»: бывший муж Нелли Ермолаевой отдыхает за границей с блондинкой
Бывший муж звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой отдыхает за границей с подругой
22 января 2025, 10:00

Фото: iStock/Krzysztof12

В конце 2024 стало известно о разрыве звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой с супругом Алексеем Смагажевским, о чем он объявил лично, когда девушка афишировать проблемы в семье не хотела.
В декабре Смагажевский в статусе свободного мужчины улетел в одну из стран Азии и сконцентрировался на спорте и онлайн-коучинге. 22 января мужчина опубликовал в соцсети фотографию и похвастался романтической прогулкой по пляжу с блондинкой.
Алексей Смагажевский (Фото: соцсети)

«Вечером прилетела подруга из Москвы, и мы провожали закат», — подписал пост Смагажевский.

Какие отношения связывают мужчину с блондинкой пока не ясно.

Сама Нелли уверена, что супруг просто использовал ее ради продвижения собственных онлайн-продуктов. Поклонники очень удивились расставанию пары, ведь совсем недавно они собирались переехать в роскошный дом, который обошелся супругам в 40 миллионов рублей. Нелли и Алексей поженились летом 2023 года.

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Стало известно, с кем живет 15-летняя дочь Добровольской после ее смерти
Бывший Муж Добровольской забрал к себе ее 15-летнюю дочь
22 января 2025, 08:49

Фото: iStock/dragana991

Дочери Евгении Добровольской Анастасии всего 15 лет. После смерти матери ее забрал к себе отец кинооператор Дмитрий Мананников, пишет «7Дней.ру».
Оказывается, Мананников забрал дочь к себе почти сразу, как Добровольская начала лечиться от рака. Сейчас она продолжает жить с ним.

Девочка страдает болезнью Пертеса, которая может привести к некрозу тазобедренного сустава. Однако врачам удалось добиться стабильной ремиссии — сейчас дочь актрисы ведет полноценный образ жизни и не нуждается в дополнительном лечении.

Добровольская развелась с Мананниковым в 2022 году.

Трое взрослых сыновей Добровольской начали жить самостоятельно еще до того, как их матери поставили старшный диагноз.

В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.

В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.

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Вован из «Реальных пацанов» заключил мирное соглашение с экс-супругой
21 января 2025, 22:05

Владимир Селиванов (Фото: соцсети)

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов и его экс-жена Виктория Маркина заключили мировое соглашение. Бывшие супруги решили, с кем будет жить 7-летняя дочь Ева, а еще определились с размером алиментов, сообщило издание «Super.ru»
Мировое соглашение Владимира Селиванова и Виктории Маркиной утвердил Симоновский районный суд Москвы.

«Результатом сегодняшнего заседания явилось заключение мирового соглашения», — обратил внимание адвокат Маркиной Иван Кормов.

Защитник не стал разглашать сумму алиментов. Кормов уточнил, что девочка будет жить с матерью. Отмечалось, что Селиванов видится с ребенком — бывшая жена не препятствует общению отца с девочкой.

«Как ребенок захотел, так все и случилось», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что певицу Анну Седокову допросили как свидетеля по делу о суициде её бывшего мужа Яниса Тиммы. Так как реального уголовного дела нет, Анну не вызывали на официальный допрос, её лишь попросили рассказать о случившемся.

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#суд
#ребёнок
#соглашение
#адвокат
#развод
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Сбежавший из России скандальный актёр Алексей Панин* подержал Трампа – фото
21 января 2025, 21:36

Алексей Панин* (фото: соцсети)

Скандальный актёр Алексей Панин* поддержал президента США Дональда Трампа. В соцсетях он выложил соответствующие фотографии.
В настоящее время звезда фильма Алексея Балабанова «Жмурки» проживает проживает в США. Он опубликовал фотографию, на которой стоит в красной кепке с предвыборным слоганом Трампа «Make America Great Again» («Сделать Америку снова великой»).

Алексей Панин (фото: соцсети)
Под одним из других постов он отметил: «А у нас есть гринкарта», намекая на активную борьбу избранного президента с нелегальными мигрантами.

Напомним, что изначально покинувший Россию актёр жил в Европе. Однако после очередного скандала с пьяным дебошем, закончившегося его задержанием в Эстонии, он переехал в США.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#дональд трамп
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Российский робот, шпионка и клон: что скрывает Мелания Трамп, и правда ли, что настоящая жена президента США умерла в 2016 году
Жену президента США Меланию Трамп назвали «российским роботом»
21 января 2025, 20:58

Мелания Трамп (фото: соцсети)

Жену президента США Дональда Трампа, вступившего в должность накануне, назвали «российским роботом». Об этом пишет издание The Mirror.
Вокруг личности Мелании Трамп ходит большое количество слухов на протяжении многих лет. Например, некоторые пользователи Сети предположили, что Трампа на всех мероприятиях сопровождает робот, внешне очень похожий на его супругу. Люди обратили внимание на холодный и бездушный взгляд первой леди США, а также на её неестественную улыбку.

Вдобавок к этой теории ряд пользователей заявлял, что настоящей Мелании не стало в ночь выборов 2016 года, однако это скрыли, а её заменили человекоподобным роботом.

Также в соцсетях активно распространялась теория о том, что Мелания Трамп на самом деле шпионка России. Причиной для таких слухов стала беседа с президентом РФ Владимиром Путиным на ужине в ходе саммита G20 в 2017 году.

Причём известно, что бывшая модель не владеет русским языком, но знает сербский, словенский, французский, немецкий и итальянский.

Кроме того, какое-то время ходили слухи о том, что с Трампом находится клон его жены. Эта теория распространилась по интернету после того, как Трамп появилась на выборах в солнцезащитных очках.

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#сша
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Сделал предложение после измены с бывшей: как развиваются отношения Давы и Мари Краймбрери и почему блогер расстался с Ольгой Бузовой
21 января 2025, 20:12

Давид Манукян (Фото: соцсети)

В конце лета блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, известный общественности как Дава, сделал предложение руки и сердца певице Мари Краймбрери. Об этом намекнула сама исполнительница, поделившись фото обручального кольца. Причем до этого момента звездные влюбленные не афишировали свои отношения, боясь навлечь критику и осуждение со стороны бывших партнеров.
Публику поразило, что девушка согласилась на замужество даже после того, как Дава изменил ей со своей бывшей — певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Что известно о романе Давы и Мари Краймбрери и по какой причине они скрывали свои отношения три года — в материале «Радио 1».

Отношения Давы и Мари Краймбрери


Впервые о романе Мари и Давы начали судачить осенью 2021 года, когда они встретились на музыкальной программе. В тот момент блогер публично позвал Краймбрери на свидание. Однако певица не планировала сразу соглашаться на ухаживания Давы.

«А зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь: «Привет, погнали на свидание», — поделилась Мари в одном из интервью.

После этого Давид начал активно действовать. Уже через некоторое время влюбленных засняли в Дубае, затем — в Турции и в Армении.

Причем в социальных сетях артисты регулярно делились видео и фото, на которых даже без лиц было очевидно, что они пара.

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В марте 2024 года Краймбрери неожиданно разоткровенничалась, подтвердила отношения и представила Даву фанатам. Это произошло на ее концерте в Минске, куда Манукян прилетел вместе с семьей.

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: соцсети)


Перед началом песни «Случилась осень» Мари произнесла трогательную речь и попросила аплодисментов для мамы Давы, которая воспитала для нее любимого человека, и для его бабушки.

«Она вроде как его бабушка, а вроде как уже и моя, получается», — подчеркнула артистка.

21 августа, в свой день рождения, Мари Краймбрери опубликовала кадры, на которых подписчики заметили внушительное кольцо с бриллиантом на ее безымянном пальце.

Потом певица поделилась с журналистами, что Дава в самом деле предложил Мари стать его женой. Певица согласилась.

Измена Давы с Ольгой Бузовой


Внезапно в жизнь Давида снова ворвалась Ольга Бузова, с которой он находился в отношениях до союза с Мари более двух лет. В мае 2024 года на реалити-шоу «Сокровища императора» они встретились.

Ольга Бузова и Давид Манукян (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)


Ольга Бузова уже несколько раз намекала, что в ее сердце по-прежнему остались чувства к блогеру. Вдруг со слезами на глазах экс-звезда «Дома-2» попросила Даву подойти к ней и потом поцеловала. После этого Ольга поделилась, что она всё еще ждет от бывшего партнера извинений.

«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все знаем и понимаем. Я ждала все это время слов: «Прости, Оль!» Испугался?» — рассказала телеведущая.

Дава и его избранница никак не прокомментировали неоднозначный инцидент. Однако поклонники решили, что пара так и не смогла до конца пережить расставание, поэтому их все еще тянет друг к другу.

Почему Дава и Ольга Бузова расстались


В 2019 году на съемках клипа «Лайкер» Ольга познакомилась с Давидом Манукяном. Блогер произвел впечатление на телеведущую. Бузова старше Давы на 7 лет, но влюбленных это не смутило.

Между ними начался роман, который они сначала скрывали. В то время Ольга принимала участие в романтическом шоу «План Б». Когда новые отношения звезды перестали быть тайной, она досрочно покинула проект, заявив, что уже нашла свое счастье.

«В 2025 году я рожаю»: кем оказался таинственный возлюбленный Ольги Бузовой и закончится ли новый роман свадьбой
«В 2025 году я рожаю»: кем оказался таинственный возлюбленный Ольги Бузовой и закончится ли новый роман свадьбой

Летом 2020 года влюбленные отпраздновали годовщину отношений. 2021 год Ольга и Давид встретили на Мальдивах, там же они сыграли свадьбу по местным обычаям.

После возвращения в Москву пара поругалась. Бузова обвинила возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Она разорвала отношения и не пустила Даву на празднование своего дня рождения.

Давид Манукян и Ольга Бузова (Фото: соцсети)


Давид решил не комментировать расставание. В то же время Бузова поделилась с журналистами, что она пережила в отношениях с Давидом. Телеведущая рассказала, что в период романа с Давой он поднимал на нее руку.

«Я не хочу находиться рядом в обществе с теми людьми, которые меня предавали, унижали, били, унижали мое женское достоинство, врали, клеветали на меня, на всю страну оскорбляли... Когда его мама называла меня шлюхой и так далее», — отметила Ольга.

Бузова говорила, что взаправду любила Давида, открыла ему душу, а он жестоко с ней обошелся.

«Я благодарна за все хорошее, что было. Я его любила. Это была первая после развода любовь. Я доверилась. Я его реально любила. Поэтому прошлое есть прошлое», — добавила певица.

Дава выбрал имя для будущей дочери


31-летний Давид Манукян еще не был в браке. Детей у блогера тоже нет. Однако недавно Дава поделился планами на будущее. Он рассказал, что хочет создать семью и завести детей. Он считает, что появление на свет малыша — серьезный шаг и огромная ответственность, к которым нужно быть готовым.

«Я не хочу, чтобы у меня родился ребенок, и я постоянно находился где-то. Настанет тот момент, когда вы увидите меня в роли отца», — уточнил Манукян.

Дава говорил, что уже даже выбрал имя будущей дочери. Он хочет назвать ребенка Николь или Ева. А вот имени для мальчика он пока не придумал. Давид добавил, что планирует стать многодетным отцом.

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#статьи
#блогер
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#свадьба
#отношения
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Новые подробности о невестке Шукшиной Фрейе Зильбер: ребёнок от мужчины, которого она хотела зарезать, и падение с девятого этажа
Фрейя Зильбер родила ребёнка от мужчина, которого хотела зарезать
21 января 2025, 20:02

Фрейя Зильбер (фото: соцсети)

Телеведущий Андрей Малахов второй вечер подряд освещает историю невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер, которую обнаружили мёртвой в квартире в Петербурге. Раскрылись новые подробности о её жизни.
После скандала со знаменитой семьёй в жизни Зильбер начались положительные перемены – она нашла работу, строила планы на будущее и познакомилась с мужчиной по имени Максим Иванов. Он впервые рассказал об отношениях с девушкой.

«Мы познакомились в 2019-м, она проявила инициативу. Да, была своеобразная, необычная, сразу понравилась мне. Мы начали встречаться, потом стали жить вместе. Про сына она рассказывала, конечно, у нас еще есть дочь — ей почти 3 года, зовут Ирина, она со мной живет», – поделился мужчина.
Выяснилось, что Фрейя настолько влюбилась в Максима, что родила ему дочь, но знали об этом только самые близкие люди. Мужчина был счастлив, ухаживал за девушкой и дочкой, однако всё изменилось, когда ребёнку исполнилось 2,5 года.

Зильбер резко изменилась, у неё опять начались проблемы с наркотиками, усугубила ситуацию послеродовая депрессия. После случилось страшное – в ходе одного из конфликтов она ударила мужчину ножом. На место прибыли скорая и полицейские. Затем Иванову позвонили и заявили, что семью ставят на учёт, а ребёнка забирают органы опеки. Зильбер же назвали «асоциальным элементом».

После этого случая к ним приставили опеку. Сначала было тяжело, продолжил Иванов, однако вскоре Фрейя взяла себя в руки и даже предложила мужчине снова жить вместе. В ответ она получила отказ, поскольку её сожитель боялся оставаться с неадекватной девушкой.

На этом все странности этой истории не заканчиваются – Зильбер выпала из окна девятого этажа. Что стало причиной неизвестно, но матери она сообщила, что это просто случайность.

Максим, тем временем, пытался вернуть ребёнка, но опека каждый раз заявляла, что не сделает этого, пока Зильбер не будет лишена родительских прав.

В итоге девочку вернули отцу. Фрейя регулярно навещала дочь и тепло относилась к ней, а последнее видео в её телефоне как раз с любимой Ирой.

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Джастин Бибер объяснил, почему на самом деле отписался от жены Хейли в соцсетях
21 января 2025, 19:12

Джастин и Хейли Бибер (фото: соцсети)

Полгода назад Джастин и Хейли Бибер стали родителями, однако слухи о неизбежном разводе пары не утихают. Сегодня артист, как посчитали поклонники, подтвердил догадки, отписавшись от своей жены в запрещённой соцсети.
Судя по всему, после этого шага Джастину поступило огромное количество сообщений от фанатов, поскольку он не промолчал, как обычно, а выпустил отдельную сторис. В ней он написал: «Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от жены». Однако в считанные минуты удалил её.

Похоже теперь Биберу придётся объяснять жене, кто имеет доступ к его личному профилю.

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Девственница с пластическими операциями: как Зепюр удалось завоевать сердце Прилучного и какие тайны скрывает её семья?
21 января 2025, 18:54

Зепюр Брутян (Фото: соцсети)

Отношение публики к Зепюр Брутян в последние годы оказалось довольно противоречивым. С одной стороны, многие восхищаются тем, что она смогла «пристроить» известного «мажора» Павла Прилучного.
С другой стороны, возникают вопросы о том, не стала ли именно она причиной разрыва актёра с Агатой Муцениеце. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Запела раньше, чем заговорила

Зепюр Брутян, родившаяся 18 февраля 1996 года, с детства проявляла творческие способности. В её армянской семье, где строгие родители Аршак и Гаянэ воспитывали троих детей, царила атмосфера поддержки и развития талантов.

С ранних лет Зепюр увлекалась танцами, театром и художественной гимнастикой, а её мать преподавала в местной студии.

«Я не могу точно сказать, когда именно я поняла, что театр — это моё, что у меня нет другого пути. Но родители говорят, что я запела раньше, чем заговорила, и постоянно показывала какие-то миниатюры, смешно кого-то изображая. Я считаю, что любимое дело, которым я сейчас занимаюсь, было предопределено свыше», — призналась актриса в интервью.
Фото: iStock/Albert Shakirov

Новые возможности

Семья переехала в Москву, что открыло для Зепюр новые возможности. Она поступила в престижную музыкальную школу № 34 им. Генриха Нейгауза, а затем, в 2013 году, стала одной из первых учениц Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. Под руководством Сергея Шенталинского она быстро завоевала признание на сцене театра «Сатирикон», участвуя в таких постановках, как «Восемь любящих женщин» и «День рождения Смирновой». В 2017 году Зепюр успешно завершила обучение, готовясь к новым творческим вызовам.

Модельный бизнес

Параллельно с учебой Зепюр вместе с сестрой решила попробовать себя в модельном бизнесе. Их совместная идея открыть шоу-рум в Москве стала логичным шагом для реализации творческого потенциала и бизнес-амбиции.

Тем временем, её родители, Аршак и Гаянэ, также искали новые горизонты. Они начали заниматься ресторанным бизнесом, открывая небольшие заведения, которые быстро завоевали популярность. Успех вдохновил семью на масштабирование проекта, и вскоре рестораны Брутянов появились не только в России, но и за границей — в Мадриде и Барселоне.

Фото: iStock/AnnaStills

Неприятные подробности

Однако за этой успешной картиной скрывались неприятные подробности. Как выяснилось, Аршак Брутян в 2013 году зарегистрировал ИП, которое впоследствии стало источником финансовых проблем. Не уплаченные налоги превратились в долг в 200 тысяч рублей.

«Зепюр шмотки свои продавала по 1000 рублей до недавнего времени. А из богатства у её семьи только 10-летний «Мерседес» и квартира в «хрущёвке». На сайте ФССП есть информация по долгам её отца», — сообщали источники.

Расследования показали, что рестораны были оформлены по документам, но связь семьи Брутян с ними не была установлена. Портал Super.ru выяснил, что заведения принадлежат TAIGU Restaurant Group, которая также управляет кафе в Испании и ОАЭ. В результате журналисты связались с Аршаком Брутяном, который не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию.

«Я не банкрот, я никому ничего не должен. Как я могу быть должен? Мои рестораны кто знает, тот знает хорошо. Слухи — это ерунда. Кто что хочет, пускай говорит», — рассказал Аршак Брутян в интервью Super.

Девственница Зепюр

Зепюр Брутян — обладательница завораживающей красоты и эффектной внешности, которая не могла не привлечь внимание мужчин. Её очарование стало настоящим открытием для Павла Прилучного, с которым она познакомилась ещё в конце 2010-х, когда оба снимались в сериале «Клетка». Однако их пути пересеклись вновь, и на этот раз встреча оказалась судьбоносной: всего через три дня после первого свидания Прилучный сделал ей предложение.

Не последнюю роль в этом стремительном романе сыграли строгие традиции, в которых росла Зепюр, а также тот факт, что она оставалась девственницей до свадьбы. Но после того как они официально стали супругами, пользователи социальных сетей и эксперты начали активно обсуждать её внешность. Многие пришли к выводу, что Зепюр, вероятно, немного поработала над собой, что добавило ей ещё больше привлекательности.

Фото: iStock/Sergii Kolesnikov

Сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и увеличила губы

Пластический хирург Александр Вдовин в интервью сообщил, что актриса Зепюр Брутян, вероятно, сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и увеличила губы.

По его словам, на старых фотографиях у неё был крупный восточный нос, который стал более изящным и приподнятым. Также изменились брови и лоб, что создало эффект большей открытости взгляда. Губы стали более пухлыми и чувственными.

Рождение сына

Зепюр Брутян стала известна широкой публике после появления фотографий с Павлом Прилучным в соцсетях.

Ранее она снималась в сериале «Клетка» и театре «Сатирикон», а также в клипе армянского исполнителя Гагика Езакяна. В кино дебютировала в сериале «Батальон», после чего снялась в проектах «БИХЭППИ» и «#Fake_News». Встреча с Прилучным произошла на съемках «В клетке» в 2019 году, но роман начался позже, после его развода.

После замужества карьера Зепюр резко пошла в гору: в 2023 году она снялась в сериале «Предпоследняя инстанция». Сейчас актриса приостановила съемки из-за рождения сына Микаэла.

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Личная жизнь

Личная жизнь Зепюр Брутян привлекла внимание после её замужества с Павлом Прилучным. Пользователи соцсетей заметили отсутствие упоминаний о её бывших партнёрах.

Павел рассказал, что после съемок в сериале они некоторое время не общались, а затем случайно встретились в торговом центре, после чего начали встречаться. Об их романе стало известно в мае 2022 года, когда они опубликовали совместное фото из самолёта.

Сначала многие подумали, что это просто съемки, но позже появились доказательства их отношений, включая документы из ЗАГСа и масштабную свадьбу в августе.

Фото: iStock/PaulVinten

Избегает скандалов

Зепюр Брутян выделяется среди женщин российского шоу-бизнеса тем, что избегает скандалов.

Поклонники считают, что это связано с её армянскими корнями — она проявляет покорность к мужу и следует его указаниям, но при этом может открыто выразить своё мнение, если что-то её не устраивает.

Единственным заметным скандалом, связанным с Брутян, является вопрос о том, как ей удалось так быстро завоевать сердце Павла Прилучного. Ранее он встречался с Мирославой Карпович, которая стала для него опорой после развода с Агатой Муцениеце. По слухам, звезда «Папиных дочек» ожидала предложения руки и сердца и была готова выйти замуж, но этого не произошло.

Стабильность семьи

В настоящее время финансовую стабильность семьи обеспечивает Павел, которого считают одним из самых востребованных актёров в России — его гонорар за съёмочный день составляет около 500 тысяч рублей.

Однако Зепюр не остаётся без дела. В её блоге регулярно появляются полезные советы для молодых мам, где она делится рекомендациями по выбору косметики, детских приспособлений и многими другими темами, актуальными для родителей.

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