«Ругать меня не надо»: стали известны последние слова Яниса Тиммы перед смертью

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой 17 декабря 2024 года. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде московской пятиэтажки, часть которой занимал хостел. За несколько минут до смерти спортсмен попал на камеры домофона, в этот момент он записывал голосовые сообщения.
По видео с камер наблюдения эксперты расшифровали слова, которые сказал Тимма за несколько минут до смерти. Уточняется, что спортсмен попросил не обвинять его.
Вероятно, перед смертью баскетболист хотел связаться с Анной Седоковой.
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«Нам удалось расшифровать такие слова: "Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня... не надо меня обвинять... Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да... И все...? Давай-давай"», — процитировала Тимму специалист по технике речи Ксения Телешова в студии программы «Пусть говорят».
Вероятно, перед смертью баскетболист хотел связаться с Анной Седоковой.
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Екатерина Коршунова