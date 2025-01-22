«Ругать меня не надо»: стали известны последние слова Яниса Тиммы перед смертью

В конце лета блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, известный общественности как Дава, сделал предложение руки и сердца певице Мари Краймбрери. Об этом намекнула сама исполнительница, поделившись фото обручального кольца. Причем до этого момента звездные влюбленные не афишировали свои отношения, боясь навлечь критику и осуждение со стороны бывших партнеров.