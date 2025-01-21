Седокову допросили по делу о самоубийстве экс-супруга

Анна Седокова (Фото: соцсети)
Певицу Анну Седокову допросили как свидетеля по делу о суициде её бывшего мужа Яниса Тиммы.
Как рассказал криминалист Михаил Игнатов изданию StarHit, подозревать певицу пока не в чем.
Так как реального уголовного дела нет, Анну не вызывали на официальный допрос, её попросили рассказать о случившемся, объяснил криминалист.
Он также отметил, чтобы доказать причастность к самоубийству, нужны факты — именно поэтому сейчас следователи проверяют телефоны Яниса, они опрашивают людей, которые контактировали с ним в день трагедии. Поиски информации могут занять несколько месяцев, и не факт, что принесут что-то важное.
В Латвии по факту смерти Яниса Тиммы возбудили уголовное дело. Отец баскетболиста обратился за помощью к известному адвокату Екатерине Гордон.
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Так как реального уголовного дела нет, Анну не вызывали на официальный допрос, её попросили рассказать о случившемся, объяснил криминалист.
Он также отметил, чтобы доказать причастность к самоубийству, нужны факты — именно поэтому сейчас следователи проверяют телефоны Яниса, они опрашивают людей, которые контактировали с ним в день трагедии. Поиски информации могут занять несколько месяцев, и не факт, что принесут что-то важное.
«Если выяснится, что была переписка с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда не исключаю, что будет возбуждено дело о доведении до самоубийства», — заключил Игнатов.Напомним, что 32-летний баскетболист скончался в ночь с 16 на 17 декабря в одном из московских хостелов, куда он заехал незадолго до своей смерти. Тимма тяжело переживал развод с Анной после четырёх лет совместной жизни и даже угрожал покончить с собой, если она не вернётся к нему. После смерти бывшего мужа певица исчезла из публичного пространства.
В Латвии по факту смерти Яниса Тиммы возбудили уголовное дело. Отец баскетболиста обратился за помощью к известному адвокату Екатерине Гордон.
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Анастасия Ларина