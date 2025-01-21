Из соцсетей Яниса Тиммы внезапно исчезли все фото с Анной Седоковой: отец баскетболиста отреагировал на слухи

Янис Тимма (фото: соцсети)
Во вторник появилась информация о том, что из аккаунта скончавшегося в декабре баскетболиста Яниса Тиммы пропали все фотографии с его бывшей женой Анной Седоковой. Причём, совершенно непонятно, как такое могло произойти, учитывая, что его телефон сейчас находится на экспертизе у следователей.
Отец спортсмена Райтис Тимма в беседе с изданием Super подчеркнул, что у него также нет доступа к телефону сына, поэтому он не может подтвердить или опровергнуть распространившиеся сведения. Однако он слышал, что Янис сам ещё давно удалил все фотографии со своей бывшей супругой.
Читайте также:
Раскрыто имя футболиста, с которым Седокова изменяла Янису Тимме во время брака
«В день смерти Яниса Анна Седокова позвонила его маме и попросила пин-код карты»: друг Тиммы рассказал о поступке певицы
Признался в «замесах» и хотел сделать российский паспорт: опубликована переписка Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти
Читайте также:
Раскрыто имя футболиста, с которым Седокова изменяла Янису Тимме во время брака
«В день смерти Яниса Анна Седокова позвонила его маме и попросила пин-код карты»: друг Тиммы рассказал о поступке певицы
Признался в «замесах» и хотел сделать российский паспорт: опубликована переписка Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти
Анастасия Чинкова