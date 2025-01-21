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Из соцсетей Яниса Тиммы внезапно исчезли все фото с Анной Седоковой: отец баскетболиста отреагировал на слухи

Отец Тиммы прокомментировал слухи о пропаже фото с Седоковой из соцсетей сына
Янис Тимма (фото: соцсети)

Янис Тимма (фото: соцсети)

Во вторник появилась информация о том, что из аккаунта скончавшегося в декабре баскетболиста Яниса Тиммы пропали все фотографии с его бывшей женой Анной Седоковой. Причём, совершенно непонятно, как такое могло произойти, учитывая, что его телефон сейчас находится на экспертизе у следователей.
Отец спортсмена Райтис Тимма в беседе с изданием Super подчеркнул, что у него также нет доступа к телефону сына, поэтому он не может подтвердить или опровергнуть распространившиеся сведения. Однако он слышал, что Янис сам ещё давно удалил все фотографии со своей бывшей супругой.

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