СК РФ проверит художника, обвинившего СССР в начале Второй мировой войны

В подмосковном городе Одинцово 14-летняя школьница родила дома, а после с ребенком на руках выпала из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что от полученных травм мать-подросток вместе с младенцем скончались на месте, в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.