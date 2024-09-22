СК РФ проверит художника, обвинившего СССР в начале Второй мировой войны

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Организация «Ветераны России» просит Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить художника Павла Шевелева после его слов о вине СССР в начале Второй мировой войны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее Шевелев заявил, что Советский Союз вместе с Германией начал Вторую мировую войну.
«Ветераны России» направили в ведомства обращение, в котором заявили, что слова художника являются примером фальсификации истории, оскорбляющим память павших советских солдат.
В случае, если СК РФ примет решение о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, художнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Шевелев не объяснил цель сказанного и не комментировал данную ситуацию.
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«Ветераны России» направили в ведомства обращение, в котором заявили, что слова художника являются примером фальсификации истории, оскорбляющим память павших советских солдат.
В случае, если СК РФ примет решение о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, художнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Шевелев не объяснил цель сказанного и не комментировал данную ситуацию.
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Анастасия Чинкова