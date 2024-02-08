СК РФ проверяет инцидент с собаками, загнавшими ребёнка на козырёк подъезда

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Следственный комитет выясняет подробности дела с собаками, загнавшими ребёнка на козырёк подъезда в городе Городце Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении СК РФ отмечается, что началась процессуальная проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. В ходе исследования ситуации будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления.
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Анастасия Чинкова