СК РФ провёл эксперимент по делу об убийстве семи человек в Абрикосовке

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России провёл следственный эксперимент и опросил свидетелей по делу об убийстве семи человек в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что в регионе задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек, среди которых был глава посёлка Абрикосовка. По данным следствия, задержанные хотели поселиться в посёлке, однако его глава сообщила, что свободных домов нет. Тогда неизвестные сожгли два дома с помощью топливо и гранат. Так они собирались поджечь ещё одно строение, но это сделать им не удалось.
Мужчинам предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РФ об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Теперь им может грозить пожизненное заключение свободы.
Читайте также:
СК РФ заочно предъявил обвинения в массовых убийствах четырём полковникам ВСУ
В отношении Макаревича* начали доследственную проверку
СК просит арестовать белорусского гребца Шурмея и 3 наемников за участие в СВО против РФ
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова