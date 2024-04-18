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СК РФ заочно предъявил обвинения в массовых убийствах четырём полковникам ВСУ

18 апреля 2024, 09:07
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ, командующими различными воинскими частями и соединениями. Они обвиняются в массовых убийствах.


Как сообщили ТАСС в Хамовническом районном суде города Москвы, к ним поступило ходатайство о заочном аресте полковников Вооружённых сил Украины Павла Федосеенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Все трое обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ранее по аналогичному обвинению был заочно арестован полковник Дмитрий Храпач.

Известно, что Храпач командует 27-й реактивной артиллерийской бригадой ВСУ. В августе 2023 года донецким городским судом он приговорён к пожизненному заключению за обстрел Донецка из РСЗО. Ярошевич до 2023 года возглавлял 19-ю ракетную бригаду ВСУ. Он считается причастным к удару по Донецку ракетой «Точка-У». Федосеенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, а Матвиишин командует 8-м полком специального назначения.

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В Ивано-Франковске на западе Украины прогремели взрывы
18 апреля 2024, 08:19

Фото: istockphoto/Zeferli

Взрывы слышны в Ивано-Франковской области в западной части Украины. Они раздались на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». На данный момент, согласно онлайн-карте, представленной министерством цифровой трансформации Украины, сигналы воздушной тревоги звучат в четырёх регионах страны. Это Ивано-Франковская, Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая области.

Ранее сообщалось о взрыве в районе северо-восточной окраины города Кропивницкий (бывший Кировоград). Известно, что в районе расположенного там аэродрома находятся склады вооружений и топливные хранилища. Кроме того, в тех местах располагаются железобетонный и асфальтовый заводы, а также электрическая подстанция.

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Российский снайпер уничтожил статусного украинского боевика
ТАСС: Российский снайпер уничтожил статусного боевика в зоне СВО с позывным Блискавка
18 апреля 2024, 07:46

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российский снайпер уничтожил руководителя контрснайперского подразделения Вооружённых сид Украины, пишет ТАСС.
По данным агентства, в ликвидации руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка также приняли участие и другие бойцы ВС РФ.

Российский снайпер, уничтоживший бойца отметил, что это не его личная заслуга, а успех группы, потому что российские военнослужащие работают слаженно и сообща.

По его словам, Блискавка стал одной из самых статусных целей группы снайперов. Ликвидацию противника удалось подтвердить благодаря винтовке и документам боевика.

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#россия
#спецоперация
#всу
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ВС РФ ударили по пригороду Харькова
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по пригороду Харькова
18 апреля 2024, 07:28

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, прилет был ночью. Подробности пока не приводятся.

Накануне Лебедев сообщил об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы. На месте оцепили дороги.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#россия
#харьков
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Российский врач поделился секретом «антираковой» диеты
Онколог Иванов рассказал паро пищевые привычки для профилактики любого рака
18 апреля 2024, 06:07

Фото: istock / utah778

Врач-онколог Антон Иванов рассказал россиянам о профилактике возникновения онкологических заболеваний с помощью питания.
«Важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишнего веса нарушается обмен веществ. При правильном обмене клетки питаются и живут. Как только в организме происходит сбой, в клетках начинается мутация», – заявил врач в беседе с «Газетой.ру».
Онколог призвал снизить количество потребляемого красного мяса, к примеру, говядины, свинины и телятины. Избыток гемового железа, которое содержатся в таком мясе, повышается риск воспалений во всем организме.

Помимо этого, стоит каждый день употреблять продукты растительного происхождения.

Важной частью профилактики рака является отказ от спиртных напитков, снижение употребление соли и избегание заплесневелых продуктов, подытожил Иванов.

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#снижение
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Украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове
«Страна.ua»: полиция Украины показала видео из Чернигова с раненым военным
18 апреля 2024, 05:26

Национальная полиция Украины показала кадры первых минут после удара по гостинице в Чернигове. В ролике замечен раненый в военной форме. Об этом пишет «Страна.ua» в Телеграм-канале.
«Полиция публикует кадры первых минут после прилета по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные», — сообщает издание.
Утром 17 апреля украинские информагентства сообщили о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны, включая Чернигов. В 8:48 по московскому времени начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, после чего предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* позже сообщил, что удар в Чернигове пришелся по отелю, где размещались бойцы Вооруженных сил Украины.

Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении
Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении
Ранее сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
#полиция
#военные
#страны
#воздушнаявсу
#удар
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В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель
Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью 21 воздушную цель
18 апреля 2024, 04:25

Фото: istock / bpawesome

Система противовоздушной обороны сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки пострадал один россиянин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Снаряд попал в частный жилой дом, у него повреждена кровля и разрушена одна стена. Пострадавшую женщину доставили в больницу с осколочным ранением левой стопы.

Сведенья о последствиях воздушной атаки уточняется, добавил губернатор.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#Вячеслав Гладков
#всу
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В Ростовской области уничтожили три беспилотника
Губернатор Голубев: в районе Каменска-Шахтинского уничтожены три беспилотника
18 апреля 2024, 03:03

Фото: istock / chameleonseye

Система противовоздушной обороны уничтожила три беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев.
Как утверждает региональный глава, попытка атаки была пресечена в районе Каменска-Шахтинского ночью.

«Около 02:00 ночи в районе в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА», — написал Голубев.
Последствия на земле уточняются, добавил губернатор.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#сво
#всу
#рф
#беспилотник
#ростовская область
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Взрывы прогремели в Киевской области
18 апреля 2024, 01:12

Фото: istock / aapsky

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом информирует украинский 24-й канал.
Также сообщается о воздушной тревоге в некоторых регионах страны, в частности, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

До этого в Белгороде объявили опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#взрывы
#украина
#киев
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В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников
18 апреля 2024, 00:52

Фото: istock / sommersby

На территории Белгорода объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировала городская администрация в Телеграм-канале.
«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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