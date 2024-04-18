СК РФ заочно предъявил обвинения в массовых убийствах четырём полковникам ВСУ

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ, командующими различными воинскими частями и соединениями. Они обвиняются в массовых убийствах.
Как сообщили ТАСС в Хамовническом районном суде города Москвы, к ним поступило ходатайство о заочном аресте полковников Вооружённых сил Украины Павла Федосеенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Все трое обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ранее по аналогичному обвинению был заочно арестован полковник Дмитрий Храпач.
Известно, что Храпач командует 27-й реактивной артиллерийской бригадой ВСУ. В августе 2023 года донецким городским судом он приговорён к пожизненному заключению за обстрел Донецка из РСЗО. Ярошевич до 2023 года возглавлял 19-ю ракетную бригаду ВСУ. Он считается причастным к удару по Донецку ракетой «Точка-У». Федосеенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, а Матвиишин командует 8-м полком специального назначения.
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Александр Бойцов