СК РФ установил личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика

Фото: сайт СК РФ
Следователи установили личности двух боевиков, которых ликвидировали в четверг в ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика. Об этом РИА Новости сообщили в управлении СК РФ по региону.
Накануне сообщалось, что в садовом товариществе недалеко от Нальчика были блокированы бандиты. Они открыли огонь по силовикам, в результате чего были ликвидированы. По данным следствия, они были членами международной террористической организации, планировали совершать диверсии и теракты на территории республики.
Следственному комитету России удалось установить личности этих боевиков. Ими оказались жители Кабардино-Балкарии 20 и 26 лет.
Отмечается, что на месте происшествия было найдено автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.
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Следственному комитету России удалось установить личности этих боевиков. Ими оказались жители Кабардино-Балкарии 20 и 26 лет.
Отмечается, что на месте происшествия было найдено автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.
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Анастасия Чинкова