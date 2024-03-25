СК РФ установил роли еще трёх фигурантов, причастных к теракту в «Крокусе»

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Следствие просит арестовать еще трёх фигурантов, имеющих отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в СК РФ.
Напомним, следователи уже предъявили обвинения Исломову Аминчону Исроиловичу, Исломову Диловару Исроиловичу, а также подозревают в причастности к теракту в «Крокусе» Исломова Исроила Ибрагимовича». Уточняется, что подозреваемые являются родственниками — два брата и отец.
Таким образом, следователи просят арестовать Аминчона Исломова и Диловара Исломова и еще одного подозреваемого по уголовному делу.
Всех подозреваемых уже задержали и привезли в здание суда. Один из подозреваемых является гражданином России.
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«С целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, следователи просят арестовать Аминчона Исломова и Диловара Исломова и еще одного подозреваемого по уголовному делу.
Всех подозреваемых уже задержали и привезли в здание суда. Один из подозреваемых является гражданином России.
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Элина Позднякова