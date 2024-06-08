СК РФ возбудил уголовные дела в отношении 25 иноагентов

Фото: сайт СК РФ
Уголовные дела возбуждены в отношении 25 иноагентов, нарушивших требования о маркировке материалов. Об этом пресс-служба Роскомнадзора сообщила в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ-2024.
Отмечается, что ведомство передало в Следственный комитет России информацию о 45 иноагентах, регулярно игнорирующих требования о маркировке своих материалов. В результате проведённой проверки уголовные дела были возбуждены в отношении 25 из них.
В настоящее время реестр иноагентов Минюста РФ состоит из 606 пунктов. В них числятся 428 физических лиц, 92 юридических лица, 52 ресурса и 34 объединения без образования юридических лиц.
Все они по законодательству РФ должны маркировать все свои материалы, в том числе и публикуемые в интернете.
В текущем году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие такой маркировке, в результате чего суды назначили иноагентам штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей.
Если же нарушения носят систематический характер, информация передаётся в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
В настоящее время реестр иноагентов Минюста РФ состоит из 606 пунктов. В них числятся 428 физических лиц, 92 юридических лица, 52 ресурса и 34 объединения без образования юридических лиц.
Все они по законодательству РФ должны маркировать все свои материалы, в том числе и публикуемые в интернете.
В текущем году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие такой маркировке, в результате чего суды назначили иноагентам штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей.
Если же нарушения носят систематический характер, информация передаётся в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова