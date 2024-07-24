Хирург сделал обрезание младенцу и стал фигурантом дела

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после неудачного домашнего обрезания младенцу в Санкт-Петербурге, чуть не закончившегося трагедией. Ребёнку на тот момент едва исполнился месяц.
Само происшествие произошло ещё в марте, напоминает телеграм-канал «Mash на Мойке». Маленькому Егору требовалась операция по медицинским показаниям. Родители решили провести её дома и пригласили хирурга из Тосненской клинической межрайонной больницы, заплатив ему около 10 тысяч рублей. Однако домашняя операция пошла не по плану. Врач допустил несколько ошибок, в результате у малыша началось сильное кровотечение. Ребёнка экстренно госпитализировали.
Эксперты оценили ущерб здоровью как тяжкий. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы. 40-летний хирург со стажем работы 20 лет специализировался на кожных заболеваниях.
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Александр Бойцов