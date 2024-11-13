Следствие назвало основную версию подрыва машины капитана ЧФ в Севастополе

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Следователи назвали основную версию подрыва автомобиля капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе. По их мнению, это заказное убийство.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем машины со стороны водителя. Его привели в действие, когда офицер ехал в потоке других машин по улице Тараса Шевченко. По словам очевидцев, в днище машины после взрыва образовалась дыра. Капитану оторвало обе ноги, спасти его не удалось.
Погибшему было 47 лет, он являлся начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, был в звании капитана 1-го ранга. По данным телеграм-канала, за военным следили на протяжении семи дней. Он находится в украинских списках с ноября 2023 года. Основной версией следствия на данный момент является заказное убийство.
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Александр Бойцов