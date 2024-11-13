В результате взрыва автомобиля в Севастополе не исключается вероятность диверсии

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при взрыве автомобиля на улице Тараса Шевченко погиб военный, нельзя исключать вероятность диверсии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в Севастополе произошел подрыв автомобиля, стоявшего на парковке. Согласно информации из телеграм-канала Baza, в машине сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате взрыва погиб водитель — капитан 1-го ранга Черноморского флота, который получил тяжелые травмы и лишился ног.
Развожаев отметил, что погибший был военнослужащим. По его словам, следственным органам предстоит выяснить причины взрыва, однако не исключается вероятность диверсии.
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«В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался», — написал губернатор.
Развожаев отметил, что погибший был военнослужащим. По его словам, следственным органам предстоит выяснить причины взрыва, однако не исключается вероятность диверсии.
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Дарья Осипова