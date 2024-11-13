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В результате взрыва автомобиля в Севастополе не исключается вероятность диверсии

Губернатор: в Севастополе при взрыве авто погиб военный
Фото: iStock/Petrichuk

Фото: iStock/Petrichuk

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при взрыве автомобиля на улице Тараса Шевченко погиб военный, нельзя исключать вероятность диверсии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в Севастополе произошел подрыв автомобиля, стоявшего на парковке. Согласно информации из телеграм-канала Baza, в машине сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате взрыва погиб водитель — капитан 1-го ранга Черноморского флота, который получил тяжелые травмы и лишился ног.

«В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался», — написал губернатор.



Развожаев отметил, что погибший был военнослужащим. По его словам, следственным органам предстоит выяснить причины взрыва, однако не исключается вероятность диверсии.

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