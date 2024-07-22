Мигрант из Киргизии ударил девушку ножом средь бела дня в Москве — видео

Видео: СК РФ
Мигрант из Киргизии ударил девушку ножом средь бела дня в столичном районе Беляево. Об этом сообщает Следком, предоставив видео с места происшествия. Все произошло возле торгового центра «Капитолий». Молодой гражданин Кыргызстана на выходе из магазина пошел за незнакомкой, напав на нее со спины и ударив ножом несколько раз.
Затем злоумышленник решил ретироваться. Похоже, что его спугнули очевидцы. Добивать несчастную он не стал, ее отправили в больницу. Позже мигранта взяли полицейские. Он объяснил свои действия «внезапно возникшей личной неприязнью». Открыто уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Ранее сообщалось, что мужчину держали в темноте четыре дня для его увольнения по собственному желанию.
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Никита Кротов