СК России ужесточил наказание виновнику взрыва в Сергиевом Посаде

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Следственный комитет России вынес новое обвинение в адрес исполнительного директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, сообщает «Коммерсантъ».
Бизнесмену вменяют статью за «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Отметим, что прежде он проходил по статье за смерть одного человека.
Чанкаеву может грозить до семи лет лишения свободы.
ЧП произошло 9 августа 2023 года. На складе с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Медицинская помощь потребовалась 56 пострадавшим. Также в результате взрыва повреждения получили близлежащие здания и жилые дома. Причиной инцидента стали нарушения технологического процесса.
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Чанкаеву может грозить до семи лет лишения свободы.
ЧП произошло 9 августа 2023 года. На складе с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Медицинская помощь потребовалась 56 пострадавшим. Также в результате взрыва повреждения получили близлежащие здания и жилые дома. Причиной инцидента стали нарушения технологического процесса.
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Анастасия Хохлова