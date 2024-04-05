Следственный комитет установил связь между терактом в «Крокусе» и СВО

Фото: Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ установил связь между терактом, совершенным в «Крокус Сити Холле» и спецоперацией, об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.
Как сообщили в СК, следователям удалось получить фотографии из телефонов обвиняемых в совершении теракта.
Помимо этого, в мобильных устройствах были найдены фотографии людей в камуфляжной форме с украинским флагом.
Эти находки могут указывать на связь страшного теракта, совершённого в подмосковном «Крокусе», и специальной военной операции, заключили в СК.
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«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему», — сообщили в пресс-службе СК, уточнив, что эту информацию подтвердил и сам обвиняемый.
Эти находки могут указывать на связь страшного теракта, совершённого в подмосковном «Крокусе», и специальной военной операции, заключили в СК.
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Евгения Парфентьева