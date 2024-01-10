В Крыму мальчик отказался измерять температуру и откусил часть градусника

Фото: istockphoto / Rafael Abdrakhmanov
В Крыму детсадовец отказался измерять температуру и откусил часть градусника, передает телеграм-канал «Mash на волне».
Инцидент произошел в Сакском районе полуострова. Уточняется, что мама ребенка решила измерить ему температуру, так как он плохо себя чувствовал.
Однако, детсадовец сопротивлялся и постоянно вырывался из рук. В какой-то момент, мама отвлекалась и в это время, ребенок откусил кусок колбы с ртутью, разжевал, выплюнул, а содержимое проглотил.
Ребенка оператиыно привезли в больницу. Известно, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Читайте также:
Годовалая девочка проглотила 13 лампочек от елочной гирлянды.
26-летняя мать умершего от «подбрасываний» младенца назвала настоящую причину смерти.
В Сите рецидивист изнасиловал девушек и заставил их заняться сексом на камеру.
Однако, детсадовец сопротивлялся и постоянно вырывался из рук. В какой-то момент, мама отвлекалась и в это время, ребенок откусил кусок колбы с ртутью, разжевал, выплюнул, а содержимое проглотил.
Читайте также:
Годовалая девочка проглотила 13 лампочек от елочной гирлянды.
26-летняя мать умершего от «подбрасываний» младенца назвала настоящую причину смерти.
В Сите рецидивист изнасиловал девушек и заставил их заняться сексом на камеру.
Дана Игумнова