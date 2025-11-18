СК сообщил о задержании работавшей на телефонных мошенников группы людей
Силовики задержали группу подростков в возрасте от 17 до 19 лет, которые налаживали функционирование SIM-боксов в Москве и Подмосковье. С их помощью телефонные мошенники, в том числе действующие из-за границы, обманывали граждан. Об этом пишет Telegram-канал «Следком».
Следствие установило, что с октября 2025 года злоумышленники, среди которых оказался несовершеннолетний, работали по указанию анонимных кураторов. Они арендовали квартиры и организовали непрерывную работу оборудования. Мошенники звонили россиянам, пытаясь похитить деньги.
В результате совместной работы следователей и оперативников задержали троих соучастников. Во время допроса они признались, что получали еженедельное вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное 100 долларам США.
Читайте также: