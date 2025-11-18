СК сообщил о задержании работавшей на телефонных мошенников группы людей

18 ноября 2025, 12:01

Фото: Медиасток.рф

Силовики задержали группу подростков в возрасте от 17 до 19 лет, которые налаживали функционирование SIM-боксов в Москве и Подмосковье. С их помощью телефонные мошенники, в том числе действующие из-за границы, обманывали граждан. Об этом пишет Telegram-канал «‎Следком».