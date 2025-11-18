В Крыму руководитель избил подчиненного за жалобы на жесткий график работы
В Симферополе разразился скандал вокруг нового директора АО «Крымэкоресурсы» Антона Гумена. Он возглавил компанию по вывозу мусора всего месяц назад, но уже успел прославиться жестким подходом к подчиненным. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Рабочий график изменился так, что водители спят всего четыре часа в сутки. На собрании 16 ноября один из сотрудников, Денис, спокойно высказал недовольство условиями труда. В ответ Гумен отвел его в сторону под предлогом разговора и начал избивать.
У мужчины остались шрамы на лице. Он не стал молчать и обратился в полицию с заявлением о нападении. Ситуация вызывает широкий общественный резонанс.
