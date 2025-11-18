В Крыму руководитель избил подчиненного за жалобы на жесткий график работы

18 ноября 2025, 11:31

Фото: iStock/Dzurag

В Симферополе разразился скандал вокруг нового директора АО «Крымэкоресурсы» Антона Гумена. Он возглавил компанию по вывозу мусора всего месяц назад, но уже успел прославиться жестким подходом к подчиненным. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».