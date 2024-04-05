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СК требует арестовать экс-начальника отдела МВД «Коммунарский»

ТАСС: СК задержал и требует арестовать экс-начальника отдела МВД «Коммунарский»
05 апреля 2024, 16:57
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

СК РФ требует арестовать бывшего начальника отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева, сообщает ТАСС со ссылкой на Щербинский суд Москвы.
По данным Щербинского суда Москвы, СК РФ задержал и требует немедленно взять под арест экс-начальника отдела МВД Коммунарки Андрея Тургенева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Накануне стало известно, что начальник отдела полиции «Коммунарский» Андрей Тургенев уволен из органов. В отношении его бывшего подчиненного тоже проводится служебная проверка.


По данным Telegram-канала Baza, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции.

На днях стало известно о задержании в подмосковной Балашихе около десятка человек, которые входили в группу, незаконно ставившую на учёт мигрантов.

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#ск рф
#арест
#полиция
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Пережившего покушение губернатора Чибиса доставляют в Мурманск санавиацией
05 апреля 2024, 16:41

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение с ножом, транспортируют в Мурманск с помощью санитарной авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Лилию Сечкину.
В настоящее время состояние главы региона оценивается как тяжёлое. На борту вертолета его сопровождает охрана.

Ранее Следственный комитет РФ в Telegram-канале опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На видео с места происшествия также показан нож, которым был ранен глава региона.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали. Сам губернатор рассказал, что будет восстанавливать свое здоровье и «дальше в бой».

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#нападение
#следственный комитет
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#происшествия
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Жителю Мурино прилетел в окно топор на верёвке от соседа сверху
В Ленобласти сосед ударил топором по окну студента из-за якобы шумных вечеринок
05 апреля 2024, 16:32

Фото: iStock/FOTOKITA

В Ленинградской области сосед ударил топором по окну студента из-за якобы громкой музыки. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился собственник квартиры — дядя студента. Он сообщил, что его племянник и сосед сверху часто конфликтовали.

Мужчина жаловался, что 24-летний студент устраивает шумные вечеринки. Однако, по словам дяди юноши, это неправда. Однажды сосед начал сильно стучать в дверь к студенту, когда тот не открыл, то мужчина спустил на веревке с балкона своей квартиры топор и стал бить им по окну. В настоящее время полиция разбирается в ситуации.

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#соседи
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СК показал место нападения и нож, которым ранили мурманского губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/zoka74

Следственный комитет РФ в Telegram-канале опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На видео с места происшествия также показан нож, которым был ранен глава региона.
На оперативных кадрах можно увидеть лежащий на земле нож. По информации правоохранительных органов, оружие может быть самодельным. Также на видео заметен автомобиль Toyota темного цвета, который, предположительно, может принадлежать преступнику.



Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

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#ск
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В Киеве детей отравили гуманитарным шоколадом с наркотиками
РБК-Украина: Трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками в Киеве
05 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками, пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на киевскую больницу.
По уточнённым данным, в сладостях обнаружили каннабис и псилоцибицин.

Так, двое детей из одной семьи поступили в больницу 23 марта с признаками интоксикации наркотическими веществами. У них было нарушено сознание, выявлены недомогания и сильная рвота. Младший ребёнок попал в реанимацию. Накануне они употребляли «гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки».

Ещё один ребёнок поступил 26 марта с отравлением псилоцибицином. У него было психомоторное возбуждение с галлюцинациями и рвотой.

В деле разбирается полиция.

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#отравление
#наркотики
#шоколад
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Малофеев о Чибисе: Боец, на которых держится страна
05 апреля 2024, 15:24

Фото: iStock/Илья Питалев

Учредитель Царьграда Константин Малофеев прокомментировал нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и отметил высокие профессиональные и личные его качества.
Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Это преступление не только против личности, но и против государства. Знаю Андрея Владимировича как деятельного главу региона и православного патриота. От всей души желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Он боец. На таких держится Россия», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

Ранее в пресс-службе Чибиса сообщали о том, что подозреваемый уже допрашивается правоохранителями, а сам глава региона в реанимации.

«Андрей Чибис проводил встречу с жителями в Апатитах. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и совершил нападение, в результате чего губернатор получил ножевое ранение. Сейчас губернатор находится в операционной, нападавший задержан... Сейчас ведётся допрос», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Ранее мурманский губернатор Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя.

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#преступление
#губернатор
#нападение
#дело
#ранение
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В подтопленном парке-приюте в Клину исключили угрозу для животных
05 апреля 2024, 15:21

Фото: паблик парка-приюта «Земля прайда» во «ВКонтакте»

Львов из парка-приюта «Земля прайда» в городском округе Клин временно переселили на территорию, не пострадавшую от подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
«В парке содержатся 17 львов, животные живут в больших загонах. 13 из них перевезены в безопасное место в пределах территории парка. Эвакуировать львов не будут, угрозы для них нет. Людям также ничто не угрожает. Уровень воды в парке составляет максимум полметра, подтоплены 4 га», – рассказали ТАСС в главке.
Там заверили, что помощь от МЧС России не понадобится. Все работы проводят работники парка.

Ранее сообщалось, что парк-приют затопило из-за разлива реки Нудоли. В парке содержатся львы, сервалы, верблюды и другие экзотические животные, попавшие туда при разных обстоятельствах.

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#паводок
#наводнение
#подтопление
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#приют
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#клин
#московская область
#подмосковье
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В Венгрии не в курсе истории о контрабанде икон со взрывчаткой
РИА: Таможня Венгрии не обладает официальными данными об иконах со взрывчаткой
05 апреля 2024, 15:11

Фото: iStock/rarrarorro

Таможня Венгрии заявила, что не обладает официальной информацией по поводу истории о контрабанде икон со взрывчаткой, пишет РИА Новости.
«Мы не располагаем официальной информацией по этому инциденту», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФСБ накрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны ЕС.

Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковных принадлежностей на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Товар шёл в РФ с Украины через несколько европейских стран, в том числе и Венгрию.

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#венгрия
#таможня
#икона
#теракт
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В подмосковном ангаре обнаружили крупную нарколабораторию
05 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/rarrarorro

Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в ангаре на территории одного из предприятий в селе Мамонтово Богородского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Обнаружено 70 полимерных канистр с химическими жидкостями, кристаллическое вещество, лабораторное оборудование и упаковочные материалы. Часть вещества была отправлена на экспертизу, которая установила, что вещество содержит наркотик мефедрон общей массой около 14 килограммов. Экспертиза остального вещества будет проведена в ходе дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.
Полиции удалось задержать двух подозреваемых в организации наркопроизводства. Ими оказались местные жители, которые арендовали ангар в октябре 2023 года. Следствие установило, что задержанные синтезировали мефедрон, чтобы продавать его через тайники-закладки.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению» и оставили под стражей до окончания расследования.

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Рэпера Toxi$ обвиняют в пропаганде наркотиков
В треках рэпера Toxi$ нашли пропаганду наркотиков
05 апреля 2024, 14:56

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Пропаганду наркотиков обнаружили в треках популярного рэп-исполнителя Toxi$. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Через месяц по данному факту состоится заседание в Невском районном суде.

Отмечается, что пропаганду обнаружили специалисты МВД и наркологической больницы. Они направили в суд материалы о творчестве 20-летнего рэпера.

При этом представитель музыканта заявил, что в треках отсутствует призыв к употреблению наркотических веществ. Он не признал вину в административном нарушении о пропаганде, рассказала руководитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

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#наркотики
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#мвд
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