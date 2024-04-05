СК требует арестовать экс-начальника отдела МВД «Коммунарский»

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СК РФ требует арестовать бывшего начальника отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева, сообщает ТАСС со ссылкой на Щербинский суд Москвы.
По данным Щербинского суда Москвы, СК РФ задержал и требует немедленно взять под арест экс-начальника отдела МВД Коммунарки Андрея Тургенева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
Накануне стало известно, что начальник отдела полиции «Коммунарский» Андрей Тургенев уволен из органов. В отношении его бывшего подчиненного тоже проводится служебная проверка.
По данным Telegram-канала Baza, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции.
На днях стало известно о задержании в подмосковной Балашихе около десятка человек, которые входили в группу, незаконно ставившую на учёт мигрантов.
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Накануне стало известно, что начальник отдела полиции «Коммунарский» Андрей Тургенев уволен из органов. В отношении его бывшего подчиненного тоже проводится служебная проверка.
На днях стало известно о задержании в подмосковной Балашихе около десятка человек, которые входили в группу, незаконно ставившую на учёт мигрантов.
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Алёна Самарева