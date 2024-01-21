В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko
В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале в воскресенье.
Из-за воздушной тревоги перекрыт движение по Крымскому мосту. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин написал в телеграм-канале, что количество погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка возросло до 18 человек. Отмечается, что в результате атаки ранения получили тринадцать человек. По словам Кулемзина, данные о пострадавших продолжают поступать.
Читайте также:
Число погибших при украинском обстреле Кировского района Донецка достигло 18
Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым
Астафьев: Группировка «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — предупредил Развожаев.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин написал в телеграм-канале, что количество погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка возросло до 18 человек. Отмечается, что в результате атаки ранения получили тринадцать человек. По словам Кулемзина, данные о пострадавших продолжают поступать.
Читайте также:
Число погибших при украинском обстреле Кировского района Донецка достигло 18
Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым
Астафьев: Группировка «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
Мария Фирсова