Один человек погиб и один пропал после схода лавины на Камчатке
В горах Камчатского края при сходе лавины погиб один человек, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети.
Трагический инцидент произошел вечером 7 ноября (утром 8 ноября по мск) в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения. И погибший, и пропавший были сотрудниками буровой установки.
Тело одного мужчины спасатели извлекли из-под снежных завалов. Поиски второго приостановили до наступления светлого времени суток.
Ранее сообщалось, что лыжник оказался под лавиной в горах Красноярского края. К счастью, он смог самостоятельно выбраться.
