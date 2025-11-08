Достижения.рф

Один человек погиб и один пропал после схода лавины на Камчатке

В горах Камчатского края при сходе лавины погиб один человек, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети.



Трагический инцидент произошел вечером 7 ноября (утром 8 ноября по мск) в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения. И погибший, и пропавший были сотрудниками буровой установки.

Тело одного мужчины спасатели извлекли из-под снежных завалов. Поиски второго приостановили до наступления светлого времени суток.

Ранее сообщалось, что лыжник оказался под лавиной в горах Красноярского края. К счастью, он смог самостоятельно выбраться.

