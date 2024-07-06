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Фитнес-тренер в Одессе обматерил военнослужащего. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что недовольный фитнес-тренер стал оскорблять бойца и подчеркнул, что все, кто воюет, являются «рабами». Причина, по которой произошел конфликт, остается неизвестной.
Согласно информации источника, вскоре грубияна нашли и разбили ему лицо. Иные подробности инцидента не приводятся.
Ранее сообщалось, что пьяный украинский пенсионер на велосипеде пересёк границу с РФ, после чего подорвался на мине ВСУ. 5 июля ему мог бы исполниться 61 год.
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Согласно информации источника, вскоре грубияна нашли и разбили ему лицо. Иные подробности инцидента не приводятся.
Ранее сообщалось, что пьяный украинский пенсионер на велосипеде пересёк границу с РФ, после чего подорвался на мине ВСУ. 5 июля ему мог бы исполниться 61 год.
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Екатерина Коршунова