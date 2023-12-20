Восьмиклассник ударил ножом в грудь одноклассника в Иркутской области

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В Иркутской области подросток воткнул нож в грудь ровеснику. Мальчика экстренно госпитализировали.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 14 летний парень из деревни Рубахина Нижнеудинского района в понедельник 18 декабря пришел на первый урок и ударил ножом в грудь одноклассника. У мальчиков был затяжной конфликт.
Подростка экстренно госпитализировали в районную больницу с проникающим ранением грудной клетки. За его жизнь сейчас борются медики.
Нападавшего задержали. Отмечается, что он стоит на учёте за разрушение чужого имущества, но к ответственности не привлекался в силу возраста. Кроме того, школьник воспитывается в неполной семье, мать подростка стоит на учёте за плохое исполнение родительских обязанностей.
Правоохранители проводят проверку.
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Подростка экстренно госпитализировали в районную больницу с проникающим ранением грудной клетки. За его жизнь сейчас борются медики.
Правоохранители проводят проверку.
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Алина Юрчак