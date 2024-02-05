СК: В Кемеровской области кавказская овчарка загрызла четырёхлетнюю девочку

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В Кемеровской области кавказская овчарка насмерть загрызла четырёхлетнюю девочку, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 4 февраля 44-летняя жительница посёлка Старобачаты собралась в дом к соседям, за которым она приглядывала на время отсутствия хозяев. С собой она взяла четырёхлетнюю девочку, дочку знакомых. Женщина открыла вольер, в котором содержались кавказские овчарки, чтобы накормить собак. В этот момент одна из собак вырвалась наружу и набросилась на четырёхлетнюю девочку.
Взволнованная женщина отнесла раненого ребёнка домой и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть девочки.
В Следственном комитете отметили, что по факту случившегося «возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку». Следственные действия продолжаются.
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Взволнованная женщина отнесла раненого ребёнка домой и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть девочки.
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Евгения Парфентьева