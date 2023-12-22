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СК: В Клину пенсионера будут судить за убийство супруги из-за ревности

22 декабря 2023, 14:14
Фото: iStock/Ocskaymark

Фото: iStock/Ocskaymark

В городе Клин Московской области пожилого мужчину будут судить за убийство супруги из-за ревности, об этом сообщает старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Как удалось установить следствию, в августе 2023 года между 77-летним мужчиной и его 79-летней супругой произошла ссора на фоне ревности. Пенсионер сильно избил свою супругу, а затем задушил до смерти.

Мужчина сообщил об убийстве в правоохранительные органы самостоятельно. На допросе он сознался в преступлении и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.


По словам Ольги Врадий, в настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы и заключение прокурора передано в суд.

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#суд
#пенсионер
#расследование
#подмосковье
#клин
#убийство
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В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за налета украинских БПЛА
22 декабря 2023, 14:26

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

В международном аэропорту «Калуга» введен план «Ковер» из-за множества украинских беспилотников в небе над Калужской областью, задержаны вылеты и прилеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Двадцать второго декабря 2023 года в международном аэропорту "Калуга" был введен план "Ковер" в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что из-за введения плана задержаны вылеты и прилеты. Самолеты, которые находятся в полете перенаправляются на запасные аэродромы.

Штатная работа аэропорта возобновится после снятия плана.

По последним данным, в Калужской области уже сбили четыре вражеских беспилотника. Напомним, Калуга находится примерно в 200 км от Москвы.

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#самолёты
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В Санкт-Петербурге в бананах из Бельгии нашли более 100 кг кокаина
ФТС: в порту Санкт-Петербурга на судне из Бельгии нашли 100 кг кокаина в бананах
22 декабря 2023, 14:23

Фото: istock / liorpt

В порту Санкт-Петербурга таможенники задержали 100 килограмм кокаина в прибывшем из Бельгии морском судне. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на ФТС России.

«Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен совместно со службой экономической безопасности управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 кг», — сообщили в таможенной службе.
Два уголовных дела, возбужденных по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере), передали в следственные подразделения МВД России на транспорте.

На этой неделе в Москве обнаружили 600 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей. По данным ФСБ, партия прибыла из Латинской Америки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#наркотики
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Друг арестанта с мефедроном в носках принес в спецприемник шаурму с каннабисом
В Саратове друг арестанта принес в спецприёмник шаурму с марихуаной
22 декабря 2023, 14:09

Фото: istock / vitalssss

В саратовский изолятор временного содержания заключенному пытались передать наркотики в шаурме. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Странную шаурму силовики нашли 19 декабря в почтовой посылке, которая предназначалась для 33-летнего задержанного по административной статье. В ролле обнаружили 0,51 грамма каннабиса. Помимо запрещенки в посылке была одежда.

Наркотические вещества пытался пронести товарищ задержанного, которого после найденных наркотиков также задержали. Отмечается, что 35-летний мужчина уже имеет судимость. В ходе осмотра у него нашли 0,4 грамма мефедрона, спрятанные в носке и шприцы, которые он положил в сумку.

Ранее сообщалось, что в Москве изъяли более 600 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#наркотики
#одежда
#мужчина
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Пытавшийся отравить лётчиков в Армавире действовали при поддержке Украины
22 декабря 2023, 13:59

Фото: iStock/cyano66

Мужчина, пытавшийся отравить лётчиков в Армавире, действовал при поддержке украинских властей, об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Напомним, в октябре 2023 года именинник из Армавирского военного авиационного училища получил подарок с доставкой. Молодому лётчику привезли торт и ящик с алкоголем, однако, отправитель посылки указан не был. Пробовать подарки студенты не стали, а сразу отправили их на экспертизу, которая установила, что все «презенты» были отравлены.

Оперативно удалось установить, что посылку отправил 32-летний уроженец Мелитополя Егор Семёнов. Доставив посылку мужчина попытался покинуть город, вылетев из аэропорта Ставрополя, там он и был задержан.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

«Установлено, что Семенов Е.И., действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата «Кордиамин» в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари», а также торт», — сообщили в прокуратуре по региону.

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#уголовное студенты
#теракт
#подарки
#украина
#лётчики
#краснодарский край
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Уголовное дело завели на владельца собак, напавшего на москвичку за замечание
СК завёл дело на владельца собак, напавшего на москвичку за замечание
22 декабря 2023, 13:32

Фото: iStock/Dzurag

В отношении мужчины, напавшего на женщину за замечание о выгуле собак без намордников, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СК РФ по городу Москве.
21 декабря в московском районе Гольяново женщина сделала замечание уроженцу Азербайджана за выгул доберманов без намордников. В ответ на это он напал на неё, повалил на землю и избил.

В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям о побоях и хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении мужчины, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь. Отмечается, что решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет 6 месяцев.

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#москва
#избиение
#уголовное дело
#ск рф
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В Башкирии студентку посадили под домашний арест за пересылку нюдсов 9-летнему мальчику
Студентке из Башкирии назначили домашний арес за пересылку нюдсов школьнику
22 декабря 2023, 12:59

Фото: istock / Asian

В Башкирии студентке запретили пользоваться телефоном после отправки нюдсов школьнику
Студентке из Приютова (Башкортостан), которая скидывала интимные фотографии третьекласснику, запретили пользоваться телефон. Девушка находится под домашним арестом.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 18-летняя Алина присылала «нюдсы» девятилетнему мальчику, звала его к себе в гости, чтобы выпивать, курить и заниматься сексом. Студентка даже виделась со школьником, их познакомил брат Алины.

Переписку обнаружила мама мальчика и обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Девушке грозит до 20 лет тюрьмы.

Под арестом студентка пробудет до 6 февраля.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге новорождённый, которого мать выбросила из окна, начал есть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девушка
#студенты
#ребёнок
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Мужчина зарезал собственную мать в Москве
22 декабря 2023, 12:41

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве мужчина убил собственную мать, нанеся ей несколько ножевых ударов. Об этом сообщает СК РФ по Бабушкинскому району столицы.
Согласно материалам дела, 21 декабря в квартире жилого дома на северо-востоке столицы обнаружено тело 77-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. В убийстве начали подозревать 55-летнего сына женщины. Его задержали и предъявили обвинение.

Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за убийство. Следствие готовит ходатайство для заключения подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь. Следствие установило, что в октябре 2020 года житель Санкт-Петербурга Максим Якубов поссорился со своей гражданской женой, избил её, а потом бросил их годовалую дочь об кафельный пол. От полученных травм девочка скончалась на месте. Якубов убедил сожительницу не сообщать о смерти ребёнка в полицию. Труп девочки мужчина спрятал в парке. В феврале 2021 года Якубов вновь поссорился с сожительницей, задушил её, а затем утопил в ванной.

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#убийство
#труп
#обвинение
#мать
#следствие
#мужчина
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Ассистентка Вина Дизеля обвинила его в изнасиловании
22 декабря 2023, 11:22

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Бывшая ассистентка актёра Вина Дизеля Аста Йонассон обвинила его в изнасиловании и подала соответствующий иск. Об этом сообщает Baza.
Девушка утверждает, что Дизель изнасиловал её еще осенью 2010 года в Лос-Анджелесе в отеле St. Regis. Откуда она должна была его вывести так, чтобы не заметили фотографы и журналисты. По ее словам, он схватил ее за запястья и затащил на кровать.

Через два часа после случившегося девушку уволила сестра Дизеля, утверждает Йонассон. В своем иске она заявила о дискриминации по половому признаку, а также умышленном причинении эмоционального расстройства и необоснованном увольнении.

Она утверждает, что «страдала и страдает от унижения, эмоционального стресса, душевной и физической боли». Подачу иска через такое продолжительное время после происшествия она объяснила тем, что ей ей помогло движение Me Too.

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В Башкирии на 74-летнюю пенсионерку с пятого этажа упал матрас
22 декабря 2023, 11:13

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Башкирии на 74-летнюб пенсионерку упал выброшенный с пятого этажа матрас. Инцидент произошёл в поселке Чишмы.
Пожилая женщина шла в сторону железнодорожной станции под окнами общежития на Трактовой улице. В это время жильцы решили выбросить из окна на пятом этаже ненужный хлам, чтобы затем отнести его на помойку, сообщает издание «Вести - Башкортостан». Они договорились следить за тем, чтобы внизу не было прохожих, однако пенсионерку не заметили, когда выбрасывали тяжёлый матрас.

В результате пенсионерка попала в больницу с гематомами, сотрясением и ушибами. Лицо её представляет собой один большой синяк. После полученных травм она не может самостоятельно ходить и сейчас находится под постоянным присмотром медиков. Дочь пожилой женщины намеревается писать заявление в полицию.

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