СК: В Клину пенсионера будут судить за убийство супруги из-за ревности

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В городе Клин Московской области пожилого мужчину будут судить за убийство супруги из-за ревности, об этом сообщает старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Как удалось установить следствию, в августе 2023 года между 77-летним мужчиной и его 79-летней супругой произошла ссора на фоне ревности. Пенсионер сильно избил свою супругу, а затем задушил до смерти.
Мужчина сообщил об убийстве в правоохранительные органы самостоятельно. На допросе он сознался в преступлении и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.
По словам Ольги Врадий, в настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы и заключение прокурора передано в суд.
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Мужчина сообщил об убийстве в правоохранительные органы самостоятельно. На допросе он сознался в преступлении и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.
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Евгения Парфентьева