В Россию через Белоруссию пытались провезти 580 килограммов иностранной взрывчатки

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В Россию с территории Польши пытались ввезти 580 килограммов иностранной взрывчатки. Груз был обнаружен на границе с Белоруссией, сообщили местные таможенные органы в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 41-летний водитель пытался провести через польско-белорусскую границу и далее транспортировать в Россию особо мощное взрывчатое вещество предположительно американского производства.
Взрывчатка была обнаружена во время сканирования машины с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Таможенники обнаружили нехарактерные затемнения в полу и стенке автомобиля, после чего было принято решение произвести более углублённый досмотр. В итоге специалисты обнаружили взрывчатое вещество, которое водитель пытался скрыть.
После этого была проведена экспертиза вещества, в результате которой был обнаружен пентаэритриттетранитрат.
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Взрывчатка была обнаружена во время сканирования машины с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Таможенники обнаружили нехарактерные затемнения в полу и стенке автомобиля, после чего было принято решение произвести более углублённый досмотр. В итоге специалисты обнаружили взрывчатое вещество, которое водитель пытался скрыть.
После этого была проведена экспертиза вещества, в результате которой был обнаружен пентаэритриттетранитрат.
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Анастасия Чинкова