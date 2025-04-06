В Иркутской области семь человек пострадали из-за штормового ветра

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В Иркутской области из-за сильного ветра пострадали семь человек. Среди них один ребёнок.
Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что все семь пострадавших, включая несовершеннолетнего, которые обратились к сотрудникам медицины катастроф, получили необходимую помощь, а от госпитализации отказались.
По его словам, порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, 7 ограждений, а также повалено 18 деревьев и повреждены две остановки общественного транспорта. Продолжается ликвидация пожаров. Ураган опрокинул 12 линий электропередачи, в результате чего 46 населённых пунктов Иркутской области остались без света.
По данным сотрудников регионального управления МЧС, порывы ветра 5 апреля достигали 29 метров в секунду.
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По его словам, порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, 7 ограждений, а также повалено 18 деревьев и повреждены две остановки общественного транспорта. Продолжается ликвидация пожаров. Ураган опрокинул 12 линий электропередачи, в результате чего 46 населённых пунктов Иркутской области остались без света.
«Холодный фронт, который серьезно повлиял на жизнь региона и оставил семьи без крыши над головой, для области больше не представляет угрозы. Ночью он сместился в сторону озера Байкал», — заключил Кобзев.
По данным сотрудников регионального управления МЧС, порывы ветра 5 апреля достигали 29 метров в секунду.
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Александр Бойцов