СК: В Красноярском крае ребёнок отравился насмерть, съев домашнюю котлету

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В Красноярском крае ребёнок умер от острого отравления, съев домашнюю котлету с высоким содержанием нитритной соли, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла в деревне Айдара Енисейского района.
1 ноября 2023 года трёхлетний ребёнок съел домашнюю котлету, после чего ему стало очень плохо. Мальчика доставили в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако, спасти ребёнка им не удалось.
После проведения медицинской экспертизы стало ясно, что мальчик скончался от острого отравления нитритами.
Следствие установило, что за день до трагедии родители мальчика готовили мясной фарш. Отец семьи добавил в него пищевую добавку нитритную соль, превысив её допустимое содержание примерно в сто раз.
Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело перенаправлено в суд.
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1 ноября 2023 года трёхлетний ребёнок съел домашнюю котлету, после чего ему стало очень плохо. Мальчика доставили в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако, спасти ребёнка им не удалось.
Следствие установило, что за день до трагедии родители мальчика готовили мясной фарш. Отец семьи добавил в него пищевую добавку нитритную соль, превысив её допустимое содержание примерно в сто раз.
Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело перенаправлено в суд.
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Евгения Парфентьева