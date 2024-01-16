В Москве на преподавателя, совратившего нескольких учениц, возбудили дело

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В Москве в отношении педагога, который совратил нескольких учениц, возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 27-летний учитель истории из школы № 1987 вёл интимную переписку с несколькими несовершеннолетними девочками.
Первой в полицию обратилась мать 13-летней школьницы, которая рассказала, что обнаружила в телефоне дочери переписку с преподавателем, в которой он просил девочку прислать ему интимные фотографии.
Вечером 15 января заявление написали и родители 14-летней и 17-летней школьниц. По их словам, начиная с сентября 2023 года учитель совершал в отношении детей «действия сексуального характера».
Baza также сообщает, что у некоторых девочек педагог был записан в телефоне как «Вовочка».
При этом, следователи не исключают, что жертв педагога-педофила может быть больше.
Учителя задержали.
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Первой в полицию обратилась мать 13-летней школьницы, которая рассказала, что обнаружила в телефоне дочери переписку с преподавателем, в которой он просил девочку прислать ему интимные фотографии.
Baza также сообщает, что у некоторых девочек педагог был записан в телефоне как «Вовочка».
При этом, следователи не исключают, что жертв педагога-педофила может быть больше.
Учителя задержали.
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Евгения Парфентьева