СК: В Омской области вынесли приговор мужчине, убившему жену топором

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Жителю Омской области, который убил жену топором, а затем расчленил и сжёг, вынесли приговор, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, в июне 2023 года в полицию города Тары обратилась женщина, которая заявила о пропаже её сестры. Она рассказала, что пропавшая поссорилась с мужем и в три часа ночи ушла из дома, после чего установить с ней связь не удавалось. У пары было двое детей.
Прибывшие в дом супругов полицейские обнаружили плохо затёртые следы крови на диване. Позже 33-летний супруг признался, что зарубил жену топором, вывез её тело в лес, где расчленил и сжёг.
В результате, суд приговорил омича к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Прибывшие в дом супругов полицейские обнаружили плохо затёртые следы крови на диване. Позже 33-летний супруг признался, что зарубил жену топором, вывез её тело в лес, где расчленил и сжёг.
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Евгения Парфентьева