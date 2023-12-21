Ребенок-инвалид попал в реанимацию после того, как провалился сквозь пол на утреннике

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В Тобольске Тюменской области на новогоднем утреннике для детей-инвалидов мальчик провалился сквозь пол здания. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на директора департамента культуры и туризма мэрии города Анастасия Ионина.
«Во время мероприятия один из детей, пришедший с мамой, остался без ее присмотра и самостоятельно вышел из зала. Он забрался на технический этаж, наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол в помещение зала, где проходил праздник», — сообщила изданию Ионина.Ребенка доставили в больницу. Как сообщает издание «МегаТюмень», состояние ребенка тяжелое.
В случившемся разберется городской отдел Следственного комитета.
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