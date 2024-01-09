СК: В Ростовской области два ребёнка погибли, провалившись под лёд

Фото: iStock/Olga_Gavrilova
В Ростовской области двое детей провалились под лёд и погибли, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, провалившись под лёд погибли шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра. Их тела уже обнаружили и извлекли из воды. По факту трагедии инициирована проверка.
В то же время, по данным регионального МЧС, дети провалились под лёд в ростовском селе Авило-Успенка 9 января. В министерстве отметили, что очевидцы происшествия достали из воды девочку, однако, спасти её не удалось. Поиски же ушедшего под лёд мальчика всё ещё продолжаются.
Сегодня также стало известно о трагедии столичном районе Коптево. Женщина прогуливалась по замёрзшему пруду, провалилась под лёд и утонула.
Читайте также:
Женщина утонула в Большом Садовом пруду в Москве
Ребёнок захлебнулся в бассейне во время корпоратива отца в Перми
В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка
В то же время, по данным регионального МЧС, дети провалились под лёд в ростовском селе Авило-Успенка 9 января. В министерстве отметили, что очевидцы происшествия достали из воды девочку, однако, спасти её не удалось. Поиски же ушедшего под лёд мальчика всё ещё продолжаются.
Читайте также:
Женщина утонула в Большом Садовом пруду в Москве
Ребёнок захлебнулся в бассейне во время корпоратива отца в Перми
В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка
Евгения Парфентьева