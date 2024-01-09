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В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка, предположительно – в результате ОРВИ, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. По пути всем четверым стало плохо, у них поднялась температура.
Поезд остановили на станции Кунгур в Пермском крае, к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. Врачи пытались спасти самую младшую из заболевших — семимесячную девочку, однако, сделать этого не удалось.
У мамы и двоих детей обнаружили те же симптомы ОРВИ, что и у погибшей девочки, однако, у них они проявлялись в значительно более лёгкой форме. Пострадавших сняли с поезда и госпитализировали в детскую больницу Кунгура.
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Поезд остановили на станции Кунгур в Пермском крае, к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. Врачи пытались спасти самую младшую из заболевших — семимесячную девочку, однако, сделать этого не удалось.
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Евгения Парфентьева