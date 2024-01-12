В Челябинске водитель маршрутки погнался за беременной женщиной и избил её

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В Челябинске водитель маршрутки напал на беременную женщину, заподозрив её в неоплате проезда, об этом сообщает Telegram-канал «Недураки и дороги».
По информации СМИ, инцидент произошёл 12 января с маршрутным такси номер 24.
Водитель заподозрил, что беременная пассажирка не заплатила за проезд. Женщина сразу поняла, что он просто перепутал её с другим человеком, но продолжать перепалку не стала и просто покинула транспорт.
В результате, пострадавшую госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
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Водитель заподозрил, что беременная пассажирка не заплатила за проезд. Женщина сразу поняла, что он просто перепутал её с другим человеком, но продолжать перепалку не стала и просто покинула транспорт.
«Однако водитель догнал женщину, замахнулся на нее, а потом взял ледяной булыжник и кинул ей в лицо», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале.
В результате, пострадавшую госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
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Евгения Парфентьева