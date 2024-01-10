СК: В Свердловской области завели дело на мать подростков, избивших сироту

Фото: iStock/simpson33
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело против матери подростков, которые жестоко избили девочку-сироту, об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Напомним, 29 декабря у одной из школ Нижнего Тагила двое пятиклассников ударили мальчика, а затем забили ногами одиннадцатилетнюю девочку-сироту. В результате, пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Как сообщили в СК, мать обидчиков первой нанесла удар девочке по лицу, а потом стала мешать очевидцам, которые пытались остановить её сыновей от избиения девочки.
Читайте также:
В Свердловской области наказали силовика за комментарий об избитой девочке
В Нижнем Тагиле пятиклассники около школы ногами избили 11-летнюю девочку-сироту
«Раздули из ничего»: Полицейского проверят за слова об избиении детей на Урале
Как сообщили в СК, мать обидчиков первой нанесла удар девочке по лицу, а потом стала мешать очевидцам, которые пытались остановить её сыновей от избиения девочки.
«Возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан, 1986 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Читайте также:
В Свердловской области наказали силовика за комментарий об избитой девочке
В Нижнем Тагиле пятиклассники около школы ногами избили 11-летнюю девочку-сироту
«Раздули из ничего»: Полицейского проверят за слова об избиении детей на Урале
Евгения Парфентьева