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В Хабаровске бывший таможенник получил девять лет колонии за взятки

ТАСС: В Хабаровске бывший таможенник получил девять лет колонии за взятки
19 декабря 2023, 05:05
Фото: iStock/Artem Cherednik

Фото: iStock/Artem Cherednik

В Хабаровске суд назначил срок в колонии строгого режима и штраф экс-сотруднику таможни за взятки при импорте и экспорте продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
«Суд Центрального района Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Амурзетского таможенного поста Биробиджанской таможни, который признан виновным в получении взяток, в том числе в особо крупном размере», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Подсудимого приговорили к штрафу в размере 6,4 млн руб. и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.


Следствием установлено, что заместитель начальника таможенного поста с 2019 года по 2021 год регулярно получал от гендиректора лесозаготовительной компании взятки, общая сумма которых составила 1,6 млн руб. За полученные деньги фигурант оказывал содействие владельцу лесозаготовительной компании в выпуске экспортируемых лесоматериалов без таможенного досмотра.

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#суд
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В Бурятии задержали мужчину, угрожавшего ребёнку расправой
19 декабря 2023, 04:53

Фото: iStock/ronstik

В городе Северобайкальск мужчина домогался ребёнка на улице. Об этом пишет Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия».
Инцидент случился в одном из дворов города и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина хватает девочку за шею и приставляет какой-то предмет ей к горлу. После этого злоумышленник попытался увести ребёнка за собой, но школьнице удалось вырваться. Мужчина ещё несколько метров преследовал её, а затем скрылся во дворах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело

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#ребёнок
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Вылетевший с Камчатки в Магадан самолёт вернулся обратно из-за лампочки
19 декабря 2023, 03:56

Фото: iStock/Dushlik

Вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала загоревшаяся лампочка на приборной панели, сообщило РИА «Новости».
«Самолет ЯК-40 <...>, следовавший в Магадан из "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, вернулся в аэропорт вылета, так как на приборной панели воздушного судна загорелась лампочка», — сообщили журналистам в «Камчатском авиапредприятии».

Каких-либо деталей инцидента не приводится, кроме того, что борт был заменён по возвращении, и все пассажиры были вновь отправлены в Магадан.

Это уже второй инцидент с лайнерами Як-40, принадлежащему данной авиакомпании. Напомним, 16 декабря борт санитарной авиации Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в камчатском аэропорту Оссора из-за свежевыпавшего снега.

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#камчатка
#самолет
#происшествия
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Число погибших от землетрясения в Китае увеличилось до 111 человек
19 декабря 2023, 03:23

Фото: iStock/Petrovich9

По меньшей мере 111 человек погибли и более 200 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,2 в китайской провинции Ганьсу, сообщило Центральное телевидение КНР.
Ранее агентство Синьхуа сообщало о том,что погибли 86 человек, и ещё 96 были ранены.

В местных СМИ сообщается, что системы водоснабжения, дороги, дома и другая инфраструктура, прилегающие к эпицентру землетрясения, получили повреждения «различной степени». Оно произошло примерно в 100 км к юго-западу от столицы провинции Ганьсу, Ланьчжоу. Больше всего пострадал уезд Цзишишань, находящийся в центре зоны бедствия.

В регион были направлены дополнительные силы спасателей и чиновники местного управления по чрезвычайным ситуациям. Председатель КНР Си Цзиньпин также призвал «приложить все усилия для поиска, спасения и ликвидации последствий землетрясения».

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#китай
#землетрясение
#погибшие
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В Китае от землетрясения погибли 86 человек
Синьхуа: В Китае от землетрясения погибли 86 человек, ещё 96 ранены
19 декабря 2023, 01:59

Фото: iStock/hxdbzxy

В Китае в результате мощного землетрясения в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу погибли не менее 86 человек.
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по ликвидации последствий землетрясений.

Уточняется, что ещё 96 человек ранены.

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#китай
#землетрясение
#погибшие
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В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли труп полуголой девушки
Е1.RU: В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли труп полуголой девушки
19 декабря 2023, 01:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге 17 декабря во дворе многоэтажного дома на улице 40-летия Комсомола обнаружили труп девушки. Об этом сообщает Е1.RU.
Очевидцы рассказали, что девушка была в наушниках и полураздетая.

«Зрелище не из приятных. Когда я пришла, тело прикрыли уже. По приезде полиции и скорой так и лежала, место огородили. Говорят, была в наушниках и полураздетая», — цитирует издание слова одной из свидетельниц.

Предварительно, погибшей было 25 лет.

Правоохранители в настоящее время не давали комментариев по поводу происшествия.

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В Сети появилось видео боя, после которого умер 14-летний боксер в Первоуральске
19 декабря 2023, 01:31

Фото: iStock/FOTOKITA

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев опубликовал в своём Телеграм-канале видео боксерского боя в Первоуральске, в результате которого скончался 14-летний мальчик.
«Боль и потеря сына — непереносимая утрата. Приношу соболезнования семье», — подписал пост Кремлев.


На опубликованных кадрах видно, что бой проходил штатно, но одному из участников в какой-то момент стало плохо. Когда он начал пошатываться и падать, к нему бросились окружающие.

Кремлев отметил, что семья подростка получит от Международной ассоциации бокса всестороннюю помощь, а причастные обязательно понесут ответственность.

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Суд на два месяца арестовал рэпера, который хотел «избить беременную женщину»
ТАСС: В Москве суд арестовал рэпера Ислама Закирова (Рецидива) на два месяца
19 декабря 2023, 01:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд в Москве арестовал рэпера Ислама Закирова (также известного как Рецидив), который заявил во время рэп-баттла, что хочет избить беременную русскую женщину. Об этом сообщает ТАСС.
Следственный комитет возбудил в отношении Закирова уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ о «действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенных публично» — ему грозит до шести лет тюрьмы.



Исполнитель был задержан сотрудниками полиции 18 декабря. В диалоге с правоохранителями уроженец Красноярского края рассказал, что не имеет определенного места жительства в столице и регулярно путешествует по ночлежкам.

На волне этого дела Versus и другие площадки для рэп-баттлов скрыли все ролики со своих площадок — для отсмотра, модерации и возможного удаления всего, что может попасть под уголовные статьи.

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#суд
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Учительница избежала тюрьмы после секса с 14-летним учеником
Law & Crime: В США учительница избежала тюрьмы после секса с 14-летним учеником
19 декабря 2023, 01:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Бывшая учительница актёрского мастерства из американского города Майами, подозреваемая в сексуальной связи с несовершеннолетним, избежала тюремного срока, заключив сделку со следствием. Об этом пишет Law & Crime.
Следствие утверждает, что 31-летняя Бриттини Лопес-Мюррей несколько раз занималась сексом со своим 14-летним учеником. Против неё возбудили два уголовных дела, а осенью 2021 года учительницу арестовали.

Женщина признала вину и с согласия семьи пострадавшего заключила сделку со следствием, которая предусматривает, что в течение двух лет Лопес-Мюррей будет запрещено покидать дом для любых целей, кроме работы и обучения. Кроме того, ей назначили десять лет испытательного срока.

Обвиняемой также предстоит пройти специальный курс для людей с психическим отклонениями, совершивших сексуальные преступления.

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У популярного артиста началась лихорадка посреди столицы
Mash: У фронтмена группы Dabro началась лихорадка в отеле в центре Москвы
19 декабря 2023, 00:20

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

У солиста популярной группы Dabro Ивана Засидкевича началась лихорадка в отеле в центре Москвы, куда 33-летний артист приехал на гастроли из Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, у Засидкевича поднялась температура до 39 градусов плюс появилась общая слабость, после чего друзья артиста вызвали ему скорую помощь в Novotel на Пресненской набережной. Врачи помогли певцу на месте и назначили лечение, при этом от госпитализации он отказался.

Ранее стало известно, что неизвестный попытался сорвать концерт рэпера Гуфа, сообщив в полицию от имени Анара Зейналова из музыкальной группы «Каспийский груз» о том, что певец якобы зарезал жену и дочь.

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