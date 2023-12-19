В Хабаровске бывший таможенник получил девять лет колонии за взятки

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В Хабаровске суд назначил срок в колонии строгого режима и штраф экс-сотруднику таможни за взятки при импорте и экспорте продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
«Суд Центрального района Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Амурзетского таможенного поста Биробиджанской таможни, который признан виновным в получении взяток, в том числе в особо крупном размере», — проинформировали в надзорном ведомстве.
Подсудимого приговорили к штрафу в размере 6,4 млн руб. и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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