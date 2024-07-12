СК: в Уфе спасли 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов

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Сотрудники СК совместно с полицейскими спасли 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
«По версии следствия, 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, часть из которых - граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев», - говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что один из подростков смог сбежать из плена и обратиться в соседний магазин за помощью. В ночь на 12 июля сотрудники СК и МВД провели операцию по освобождению детей, а двух граждан Таджикистана задержали на месте.
Сейчас следователи ищут родителей детей, выясняют обстоятельства произошедшего. Дети находятся в спецучреждении, где оценивается состояние их здоровья и оказывается психологическая помощь.
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