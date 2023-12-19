СК: В Ярославле снежная глыба упала на трёхлетнюю девочку, её госпитализировали

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В Ярославле трёхлетняя девочка пострадала от падения снежной глыбы с крыши, об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре по региону.
По информации СК, происшествие случилось на одной из улиц Кировского района города. Снежная глыба свалилась на голову трёхлетнему ребёнку, девочку пришлось госпитализировать. При этом, степень тяжести её травм пока что не уточняется.
По факту случившего прокуратура Ярославской области инициировала проверку, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за своевременную уборку снега с крыш.
Ранее аналогичный инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. Глыба льда рухнула на коляску, в которой находился двухлетний ребёнок.
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По факту случившего прокуратура Ярославской области инициировала проверку, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за своевременную уборку снега с крыш.
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Евгения Парфентьева