СК выявил неоспоримую связь террористов из «Крокуса» с украинской стороной

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Следствие получило прямые доказательства связи террористов из «Крокус сити холл» с украинскими националистами. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
«Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в ходе допросов и работы с террористами, анализа их телефонов и финансовых операций удалось получить неоспоримые доказательства их связи с украинскими националистами.
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