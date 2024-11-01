СК возбудил дело на боевиков ВСУ, взорвавших монастырь в Курской области

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В СК РФ возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков, которые в конце октября текущего года с помощью беспилотника подорвали Курский Троицкий женский монастырь в деревне Дурово-Бобрик Льговского района Курской области.
Тогда, по данным ведомства, погибли два мирных жителя. Кроме того, взрыв уничтожил жилые сооружения.
Кроме того, украинские боевики обвиняются в незаконном пресечении российской границе и применении насилия в отношении представителей власти и других преступлениях, совершенных в курском приграничье.
В ведомстве подчеркнули, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.
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«ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти", "незаконный оборот оружия и взрывчатки орггруппой", "теракт", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, украинские боевики обвиняются в незаконном пресечении российской границе и применении насилия в отношении представителей власти и других преступлениях, совершенных в курском приграничье.
В ведомстве подчеркнули, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.
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Элина Позднякова