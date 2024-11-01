В Крыму осудили агента СБУ из Чехии за попытку подрыва автомобиля с бойцом ВС РФ

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В Крыму приговорили к 14 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ), который пытался подорвать автомобиль с российским военным в Джанкое. Об этом официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что суд признал предоставленные доказательства достаточными для вынесения приговора 62-летнему жителю Чехии, имеющему гражданство Украины, за работу на СБУ. Помимо срока он получил штраф в размере 600 тысяч рублей.
Мужчину признали виновным в совершении покушения на убийство, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также изготовлении взрывных устройств.
Версия следствия гласит, что СБУ разработала план ликвидации экс-военного ВСУ, который после вхождения Крыма и Севастополя в состав России перешёл в ряды ВС РФ. Для Для совершения этого преступления был привлечён житель Чехии, имеющий гражданство Украины и временно проживающий в Симферополе.
23 сентября 2023 года исполнитель установил на дно автомобиля военного взрывное устройство и дистанционно запустил его. Однако реализовать план ему не удалось благодаря оперативным действиям российских силовиков, которые задержали его.
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Мужчину признали виновным в совершении покушения на убийство, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также изготовлении взрывных устройств.
Версия следствия гласит, что СБУ разработала план ликвидации экс-военного ВСУ, который после вхождения Крыма и Севастополя в состав России перешёл в ряды ВС РФ. Для Для совершения этого преступления был привлечён житель Чехии, имеющий гражданство Украины и временно проживающий в Симферополе.
23 сентября 2023 года исполнитель установил на дно автомобиля военного взрывное устройство и дистанционно запустил его. Однако реализовать план ему не удалось благодаря оперативным действиям российских силовиков, которые задержали его.
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Анастасия Чинкова