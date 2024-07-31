В Мытищах мигранты избили подростков

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В Мытищах граждане Таджикистана избили подростков, сняв всё на видео. Об этом проинформировало ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.
Сообщается, что группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения набросилась на подростков. Все свои противоправные действия они записали на видео. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Все обстоятельства случившегося выясняются. Других сведений о произошедшем инциденте нет.
Ранее сообщалось, что большая семья выходцев из Армении захватила СНТ «Идиллия» в Новой Москве, обложив жильцов данью под видом коммунальных платежей. Известно, что суммы растут с каждым месяцем. Кроме того, была введена плата за проезд на территорию СНТ для «посторонних автомобилей».
Мужчина успешно выдавал себя за адвоката с помощью искусственного интеллекта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что большая семья выходцев из Армении захватила СНТ «Идиллия» в Новой Москве, обложив жильцов данью под видом коммунальных платежей. Известно, что суммы растут с каждым месяцем. Кроме того, была введена плата за проезд на территорию СНТ для «посторонних автомобилей».
Мужчина успешно выдавал себя за адвоката с помощью искусственного интеллекта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова