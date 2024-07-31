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В Мытищах мигранты избили подростков

СК: в Мытищах граждане Таджикистана напали на подростков
31 июля 2024, 10:02
Фото: istockphoto/vichinterlang

Фото: istockphoto/vichinterlang

В Мытищах граждане Таджикистана избили подростков, сняв всё на видео. Об этом проинформировало ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.
Сообщается, что группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения набросилась на подростков. Все свои противоправные действия они записали на видео. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Все обстоятельства случившегося выясняются. Других сведений о произошедшем инциденте нет.

Ранее сообщалось, что большая семья выходцев из Армении захватила СНТ «Идиллия» в Новой Москве, обложив жильцов данью под видом коммунальных платежей. Известно, что суммы растут с каждым месяцем. Кроме того, была введена плата за проезд на территорию СНТ для «посторонних автомобилей».



Мужчина успешно выдавал себя за адвоката с помощью искусственного интеллекта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное мужчина
#мигрант
Подмосковные спасатели достали пса из трёхметрового колодца под Наро-Фоминском
31 июля 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вызволили собаку, провалившуюся в колодец на территории заброшенных гаражей в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила пожилая женщина и рассказала, что её питомец упал в колодец. Самостоятельно достать животное с трёхметровой глубины пенсионерка не могла.
«Прибыв на место вызова, один из работников противопожарно-спасательной службы постарался наладить контакт с обеспокоенным животным и спустился в сооружение к пленнику. Пёс агрессии не проявлял и даже позволили специалисту обвязать себя спасательной верёвкой. После этого спасатели осторожно вытянули беглеца на поверхность и отдали благодарной пенсионерке», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части Юрий Яковлев.
По его словам, оказавшись снова на земле, пушистый бедолага успокоился и с радостью отправился домой вместе с хозяйкой.

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#московская область
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В одном из театров Екатеринбурга нашли труп
31 июля 2024, 09:59

Фото: istockphoto / Motortion

В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил источник издания URA.RU.
«По предварительной информации, мужчина скончался в театре. Ранее появилась версия о том, что тело могли найти на воротах, однако наш собеседник эту информацию опроверг. В Следственном комитете Свердловской области отказались от комментариев», — сообщили в ведомстве.

Директор ТЮЗа Сергей Радченко, который был назначен на эту должность недавно, заявил, что пока также не может дать комментарий.

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#мужчина
#смерть
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#театр
#труп
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В Одинцове мужчина вытащил из оставленной на скамейке сумки 1,5 млн рублей
31 июля 2024, 09:32

Фото: istockphoto / Motortion

Мужчину, подозреваемого в краже денег из сумки, оставленной на уличной скамейке в Одинцове, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина ночью проходил по улице Чистяковой и на лавочке рядом с одним из домов заметил спортивную сумку. Он залез в неё, увидел пакет с деньгами и забрал себе. В пакете было более полутора миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Подозреваемого удалось задержать благодаря записям камер видеонаблюдения. Им оказался 57-летний житель Чувашии. У него нашли, изъяли и вернули законному владельцу часть похищенных денег.

Хозяин сумки объяснил, что поставил на лавку сумку с вещами и деньгами и ненадолго отошёл. А вернувшись, заметил, что деньги пропали.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».

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#полиция
#деньги
#мвд московской области
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В Москве начался суд над генералом ФТС Мурышовым по делу о коррупции
31 июля 2024, 07:48

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве начался суд над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, который отвечал за борьбу с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно статье, Мурышова обвиняют в получении взяток на суммы 1,4 миллиона и 700 тысяч рублей, однако сам генерал вину свою не признает. Кроме того, в его деле также фигурирует директор ООО «Вектор Фрахт» Дмитрий Нестеренко. По данным следствия, именно он был посредником Мурышова.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года, после задержания советника главы ООО «Агроменеджмент» Илья Окороков. Тогда в его машине сотрудники ФСБ нашли 1,4 миллиона рублей, которые ранее были помечены.

Окороков сразу же решил сотрудничать со следствием и рассказал, что деньги предназначены для Мурышова. Считается, что взятку ему дали некие руководители компаний во избежание дополнительных таможенных проверок.

В феврале 2023 года генерала арестовали, вместе с ним в СИЗО отправили Окорокова и Нестеренко.

Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.

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#фсб
#мошенничество
#сотрудники
#сизо
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Гладков: в Шебекино загорелась жилая многоэтажка после ночного обстрела ВСУ
31 июля 2024, 06:54

Фото: istockphoto/abadonian

Многоэтажный жилой дом загорелся в белгородском Шебекино после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем тг-канале. По его данным, противник несколько раз за ночь обстрелял приграничный город.
«Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия», — заявил Гладков.
Тг-канал Shot со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что Шебекино обстреляли кассетными боеприпасами, и один из снарядов угодил в многоэтажку, после чего разгорелся сильный пожар.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Ранее врио губернатора Смирнов сообщал, что в соседней Курской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар на одном из объектов. Глава региона отметил, что перед происшествием не сработал сигнал тревоги.

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#пожар
#дом
#происшествия
#всу
#белгородская область
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Подрывник ж/д путей в Рязани Сидики признался в атаке дронов на военный аэродром
31 июля 2024, 05:23

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве ж/д путей в Рязанской области в 2023 году, дал признательные показания в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех беспилотников. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Дроны, о которых идет речь, были самодельными, он изготовил по чертежам украинской разведки, говорится в сообщении.
«Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Он подробно рассказал следствию детали своей атаки и также, как и с подрывом поезда, раскаялся в содеянном», — приводят слова собеседника из силовых структур.
ФСБ поймала 35-летнего Руслана Сидики в 2023 году. Его подозревают сразу в двух серьезных преступлениях — подрыве ж/д путей под Рязанью и атаке дронов на военный аэродром в Рязани. Сообщалось, что украинцы обещали ему за это 15 тысяч долларов, однако вознаграждения террорист так и не получил.

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#аэродром
#поезда
#фсб
#разведка
#рязанская область
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Смирнов: в Курской области разгорелся пожар на одном из объектов после атаки ВСУ
31 июля 2024, 03:22

Источник фото: telegram-канал Алексея Смирнова

В Курской области на одном из объектов разгорелся пожар после атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем тг-канале. Глава региона отметил, что разберется, почему не сработал сигнал тревоги.
«В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур», — написал он.
Смирнов также добавил, что уже работает на месте происшествия и выясняет последствия пожара, более детальную информацию он обещает сообщить позднее.

Ракетная опасность в Курской области была объявлена в 1:34 по мск.

Ранее сообщалось, что в Моздокском районе Северной Осетии сбили два беспилотника, обошлось без жертв и разрушений. Глава республики Сергей Меняйло напомнил, что категорически запрещено снимать и распространять фотографии и видео с отражением атаки дронов и местами их падения, чтобы противник не мог использовать их в своих целях.

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#пожар
#происшествия
#опасность
#всу
#курская область
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В английском Саутпорте прошли беспорядки после убийства детей в студии танцев
31 июля 2024, 02:16

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В английском городе Сатупорт прошли беспорядки, вылившиеся в столкновения с полицией, на фоне трагедии 29 июля, когда подросток с ножом убил детей в танцевальной студии. Об этом сообщает телеканал Sky News. Протестующие бросались бутылками и мусорными баками в полицейских и жгли их машины, несколько сотрудников пострадали, говорится в материале.
По данным телеканала, основные беспорядки проходили возле одной из мечетей, а их участники, предположительно, — члены ультрправой группы «Лига английской обороны».

Уточняется, что на данный момент обстановка на улицах постепенно нормализуется.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток с ножом напал на детей в танцевальной студии, три девочки шести, семи и девяти лет погибли, еще восемь детей получили ножевые ранения, пять из них находятся в критическом состоянии. Также двое взрослых пострадали и находятся в критическом состоянии.

Полиция заявляет, что случившееся никак не связано с терроризмом, имя нападавшего не раскрывается.

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#полиция
#подросток
#протесты
#столкновение
#великобритания
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Стало известно, как в Мали отомстили за атаку на колонну ЧВК «Вагнер»
Mash: в Мали авиаударом уничтожили базу туарегов за атаку на ЧВК «Вагнер»
30 июля 2024, 23:46

Фото: iStock/deepspace

В Мали нанесли авиаудар по занятому туарегами городу Тинхаватин в ответ на их атаку на колонну ЧВК «Вагнер», база боевиков полностью уничтожена. Об этом сообщает тг-канал Mash. Также в результате удара ликвидированы около 40 террористов, говорится в сообщении.
По данным издания, в ночь на 28 июля вагнеровцы и вооруженные силы Мали бились именно за Тинхаватин, отразив несколько атак радикалов из группировки «Координация движений Азавада».

О том, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировки «Координация движений Азавада» стало известно в ночь на 28 июля. По неподтвержденной информации, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные.

Mash заявляет, что в руках у туарегов до сих пор находятся пленные — штурмовик и боевой медик, и по предварительным данным, вагнеровцы предлагали за них выкуп в размере 100 тысяч долларов за каждого.

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