Три человека могут быть под завалами склада в подмосковном Пушкине

Фото: Telegram-канал МЧС России
В подмосковном Пушкине, в посёлке Лесной, загорелось производственно-складское помещение, частично обрушились стены и перекрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.
По данным ведомства, под завалами могут находиться три человека.
Площадь, объятая огнём, составила 7 кв. м. Пожар локализовали, на месте работают 24 специалиста и 7 единиц техники, добавили в МЧС.
Как ранее писал ТАСС, в производственном здании на востоке Москвы произошёл крупный пожар. Огонь охватил малярный цех и покрасочную камеру на первом этаже.
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Площадь, объятая огнём, составила 7 кв. м. Пожар локализовали, на месте работают 24 специалиста и 7 единиц техники, добавили в МЧС.
Как ранее писал ТАСС, в производственном здании на востоке Москвы произошёл крупный пожар. Огонь охватил малярный цех и покрасочную камеру на первом этаже.
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Анастасия Ларина