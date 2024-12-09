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В центре Донецка взорвался внедорожник, есть пострадавший

Фото: iStock/MukundaDe

Фото: iStock/MukundaDe

В центре Донецка произошел взрыв внедорожника. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в результате взрыва пострадал как минимум один человек. Сообщается, что оперативные службы уже находятся на месте происшествия, детали инцидента уточняются. Иных подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что в Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома. Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах.



До этого во дворе жилого дома в ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья взорвалась машина. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#происшествия
#всу
#удар
#машина
В Петропавловске-Камчатском первоклассник упал с крыши школы
В Петропавловске-Камчатском шестилетний ученик первого класса упал с крыши школы
09 декабря 2024, 09:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

Первоклассник упал с крыши школы в Петропавловске-Камчатском. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Утверждается, что 6-летний мальчик залез на хозяйственное помещение во время прогулки на продленке. В этот момент учительница отвлеклась на других школьников.

Учащийся вел себя неосторожно, в результате чего упал с высоты. Мальчик получил рваную рану головы, а также перелом лучевой кости.

Согласно информации канала, школу оштрафовали на 50 тысяч рублей, однако родителей пострадавшего это не устроило, они также взыскали компенсацию морального вреда — в 180 тысяч рублей.

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По делу экс-замглавы ЯНАО Воронова арестовали имущество на 190 миллионов рублей
09 декабря 2024, 08:46

Фото: iStock/Fedorovekb

Имущество обвиняемого в получении крупной взятки бывшего замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова арестовали. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно данным председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сумма арестованного имущества составляет 190 млн рублей. Уточняется, что в нее также входят двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion, квартира, дом под Краснодаром и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также место для парковки и доли на земельный участок.

Следствие сообщает, что, находясь на посту вице-губернатора, Воронов получил взятку в виде выполнения и оплаты услуг дизайнера в собственном доме в обмен на покровительство при заключении госконтрактов.

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Дворник разбился насмерть во время спуска с крутой горки на картонке
В московском ЖК в Коммунарке дворник скатился с горки на картонке и не выжил
09 декабря 2024, 08:37

Фото: iStock/ClaireLucia

Дворник разбился насмерть, скатившись с крутой горки на картонке в московском ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
30-летний мужчина и его друг отдыхали после работы. Он взял картонку и решил скатиться с крутой снежной горки.

Согласно информации канала, во время спуска дворник врезался головой в деревянную конструкцию набережной реки Сосенки и Хованского пруда. Уточняется, что рабочий скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 14-летний подросток и мужчина погибли, катаясь на коньках. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Чувашии ДТП с троллейбусом унесло жизнь молодого водителя

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#радио 1
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#мужчина
#рабочий
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#горка
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ФСБ накрыла международную сеть мошеннических колл-центров
ФСБ накрыла мошеннические колл-центры, работавшие на грузинского экс-министра
09 декабря 2024, 08:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ накрыли международную сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах бывшего министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что от деятельности сети пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 государствах. Согласно информации ведомства, преступные действия совершались в отношении граждан стран Европейского союза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств.

Отмечается, что прибыль от противоправной деятельности сети достигала 1 млн долларов в день. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров.

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#мвд
#арест
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#фсб
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В Чувашии ДТП с троллейбусом унесло жизнь молодого водителя
09 декабря 2024, 06:45

Фото: istockphoto / Motortion

В Чебоксарах ДТП с участием троллейбуса привело к гибели 20-летнего водителя легкового автомобиля.
Авария произошла 8 декабря около 22:30 на остановке общественного транспорта «Эгерский бульвар», передает ТАСС. Автомобиль «Киа Сид» на высокой скорости врезался в стоящий троллейбус.

По информации Госавтоинспекции, водитель иномарки получил права всего два года назад. На момент аварии в троллейбусе находились водитель, кондуктор и один пассажир, которые не пострадали. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Также известно, что минувшей ночью в Ростовской области средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Два дрона сбили в районе Миллерово, третий — неподалеку от Каменска.

Утром 9 декабря «Радио 1» передавало, что на автодороге Южно-Сахалинск – Оха произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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#дтп
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#пассажир
#водитель
#смерть
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Следствие наложило арест на рекордсмена-взяточника из МВД на 2,1 миллиарда
Бастрыкин: у взяточника Сатюкова арестовали имущество на 2,1 млрд рублей
09 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/blinow61

Бывший сотрудник МВД Георгий Сатюков, обвиняемый в получении крупной взятки, утратил доступ к имуществу стоимостью более 2,1 миллиарда рублей — его арестовали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«По уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.
По информации Следственного комитета, Сатюков получил пять миллиардов рублей в виде криптовалюты Биткоин и Эфириум от администратора криптобиржи. Эти средства предоставлялись в обмен на покровительство и защиту.

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей, легализовали часть полученных средств через покупку ювелирных изделий, недвижимости и ценных бумаг, как в России, так и за рубежом.

В настоящее время следователи предпринимают меры для установления местонахождения Сатюкова и Соколова. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, усилия направлены на их розыск и экстрадицию.

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#следователи
#розыск
#бастрыкин
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«Прикоснулась к холодильнику – и всё»: двухлетняя девочка погибла от удара током
В Красноярске девочка погибла от удара током при попытке открыть холодильник
09 декабря 2024, 06:06

Фото: iStock/AndreyPopov

В Красноярске двухлетний ребенок погиб от удара электрическим током при попытке открыть холодильник. Следственный комитет возбудил уголовное дело для выяснения обстоятельств трагедии.
Инцидент произошел 6 декабря в квартире на улице Алеши Тимошенкова, передает Российская газета.

По предварительным данным, девочка из многодетной семьи встала на металлический радиатор возле холодильника, чтобы дотянуться до его ручки. Прикоснувшись к корпусу, она получила смертельный удар током.

«В какой-то момент девочка решила открыть холодильник и встала ногами на прилегающий к холодильнику металлический радиатор. Прикоснувшись к корпусу холодильника, ребенок получил удар электрическим током. Прибывшие по вызову врачи констатировали ее смерть», – сообщили в СК.
На момент происшествия за ребенком присматривал ее 13-летний брат.
Семья погибшей девочки не состояла на учете в органах профилактики.

По информации следователей, причиной трагедии могло стать неправильно установленное заземление. Назначена электротехническая экспертиза для оценки состояния проводки в доме.

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#следственный комитет
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#смерть
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Два человека погибли в ДТП на Сахалине
09 декабря 2024, 05:51

Фото: istockphoto/conejota

На автодороге Южно-Сахалинск – Оха произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
По информации пресс-службы Госавтоинспекции Сахалинской области, авария произошла, когда 59-летний водитель Nissan Wingroad потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lexus GX460.

В результате столкновения водитель Nissan и его 39-летняя пассажирка погибли на месте до прибытия медиков. Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хабаровском крае мальчик катался с импровизированной горки возле проезжей части и угодил под машину. Ребёнка с тяжёлыми травмами увезли в больницу.

7 декабря в башкирском Белорецке двое жителей Кемерова застрелили предпринимателя, на которого работали. Также они избили до смерти его жену.

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Пять миллиардов взятки: выяснилось, как экс-сотрудники МВД скрыли средства за рубежом
Бастрыкин: взяточники из МВД легализовали деньги через конвертацию в фиаты
09 декабря 2024, 05:03

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей, легализовали часть полученных средств через покупку ювелирных изделий, недвижимости и ценных бумаг, как в России, так и за рубежом. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Сатюков, ранее занимавший должность начальника отделения управления «К» Бюро спецтехмероприятий МВД, получил взятку в виде криптовалют биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за покровительство. По данным следствия, средства были частично конвертированы в фиатные деньги и использованы для приобретения имущества, оформленного на обвиняемых и их родственников.

Имущество Сатюкова в России на сумму более 2,1 миллиарда рублей уже арестовано. Следователи активно работают над установлением местонахождения Сатюкова и его сообщника Соколова, скрывшихся за границей, и готовят запросы на их экстрадицию.

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