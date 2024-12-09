В центре Донецка взорвался внедорожник, есть пострадавший

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В центре Донецка произошел взрыв внедорожника. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в результате взрыва пострадал как минимум один человек. Сообщается, что оперативные службы уже находятся на месте происшествия, детали инцидента уточняются. Иных подробностей не приводится.
Ранее стало известно, что в Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома. Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах.
До этого во дворе жилого дома в ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья взорвалась машина. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Ранее стало известно, что в Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома. Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах.
До этого во дворе жилого дома в ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья взорвалась машина. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова