«Современная Медея»: мать убила трех дочерей, чтобы сохранить брак

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В Греции женщина получила три пожизненных срока за убийство своих дочерей, сообщило издание Gulf News. 36-летняя Рула Писпиригу хладнокровно лишила жизни трех девочек, чтобы спасти свой брак.
СМИ в Греции прозвали Писпиригу «современной Медеей» за схожесть их хладнокровых поступков в отношении детей.
Следствие установило, что женщина задушила двух младших дочерей — трех с половиной лет и шести месяцев — в 2019 и 2021 годах. В январе 2022 года она отравила девятилетнюю дочь веществом для наркоза. Действия были выполнены со злым умыслом, а не в пылу момента и сильных эмоций. Убийца была медсестрой с хорошими медицинскими знаниями.
Материалы дела уточняют, что этими поступками женщина надеялась сохранить свой брак. Убийство детей, по мнению жестокой матери, должно было остановить мужа, который решил покинуть ее.
В марте 2024 года суд вынес Писпиригу первый пожизненный приговор, а позже добавил еще два за прошлые преступления. Ранее смерти младших дочек не рассматривались как запланированные убийства.
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Следствие установило, что женщина задушила двух младших дочерей — трех с половиной лет и шести месяцев — в 2019 и 2021 годах. В январе 2022 года она отравила девятилетнюю дочь веществом для наркоза. Действия были выполнены со злым умыслом, а не в пылу момента и сильных эмоций. Убийца была медсестрой с хорошими медицинскими знаниями.
Материалы дела уточняют, что этими поступками женщина надеялась сохранить свой брак. Убийство детей, по мнению жестокой матери, должно было остановить мужа, который решил покинуть ее.
В марте 2024 года суд вынес Писпиригу первый пожизненный приговор, а позже добавил еще два за прошлые преступления. Ранее смерти младших дочек не рассматривались как запланированные убийства.
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Мария Моисеева