Троих мужчин осудили за кражу золотого унитаза из дворца Черчилля в Британии

Фото: iStock/Bet_Noire
Троих мужчин в Британии осудили за кражу золотого унитаза стоимостью 4,75 миллиона фунтов (около 6,2 миллиона долларов) из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль. Об этом сообщили во вторник на сайте Королевской прокурорской службы (CPS).
Унитаз из 18-каратного золота украли в сентябре 2019 года, и вернуть его не удалось — преступники разобрали или переплавили добычу. Изначально полиция обвинила в краже четырех человек, однако одного из них оправдали.
Суд присяжных признал Майкла Джонса виновным в краже со взломом, а Фреда Доу — в сбыте украденного. Третий фигурант сам сознался в преступлении в прошлом году.
Золотой унитаз находился во дворце в качестве инсталляции. Ночная кража привела к затоплению Бленхеймского дворца, поскольку похищенный предмет был подключен к канализации.
Читайте также:
«Современная Медея»: мать убила трех дочерей, чтобы сохранить брак
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью «лотереи» и перевода денег
«Погиб мой брат»: Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич поделилась семейным горем
Суд присяжных признал Майкла Джонса виновным в краже со взломом, а Фреда Доу — в сбыте украденного. Третий фигурант сам сознался в преступлении в прошлом году.
Золотой унитаз находился во дворце в качестве инсталляции. Ночная кража привела к затоплению Бленхеймского дворца, поскольку похищенный предмет был подключен к канализации.
Читайте также:
«Современная Медея»: мать убила трех дочерей, чтобы сохранить брак
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью «лотереи» и перевода денег
«Погиб мой брат»: Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич поделилась семейным горем
Мария Моисеева